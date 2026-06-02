Yunan generalden Adalar Denizi itirafı: Türkiye sahada oyun kuruyor

Loukopoulos, Türkiye'nin Adalar Denizi'nde balıkçılık ve deniz faaliyetlerinde daha geniş hareket alanına sahip olduğunu ve Yunanistan'ın buna tepki veremediğini belirtti.

Loukopoulos, Yunan hükümetinin Adalar Denizi'ndeki politikalarını ve Ukrayna ile yürütülen insansız deniz aracı temaslarını hedef aldı. Emekli general, Türkiye'nin sahada giderek daha rahat hareket ettiğini, buna karşılık Atina'nın caydırıcı bir cevap üretmekte zorlandığını savundu.

"ADALAR DENİZİ'NDE TEHLİKELİ BİR GERÇEKLİĞE ULAŞTIK"

2020'de yaşanan Oruç Reis olayına da değinen Loukopoulos, o dönem Yunan donanmasının verdiği tepkiyle bugünkü durum arasında büyük fark bulunduğunu söyledi.

Oruç Reis'in 82 gün boyunca bölgede faaliyet yürüttüğünü ve Meis Adası'nın çok yakınına kadar geldiğini hatırlatan Loukopoulos, bugün Türkiye'nin Adalar Denizi'nde daha geniş bir hareket alanına sahip olduğunu belirtti.

Loukopoulos, Türkiye'nin yükselen gücünü hedef alarak "Şu an denizde çok tatsız, tehlikeli ve şüpheli bir gerçekliğe ulaştık. Türkler istedikleri yerde, hatta bizim balıkçılarımızı rahatsız ederek pervasızca balık avlıyorlar. Yunan şirketleri Türklere satılıyor ve Türkler Adalar Denizi'ndeki faaliyetleri kendi lehlerine kullanıyor. Buna karşı kesinlikle hiçbir tepki yok. Adeta mezbahaya giden koyun sürüsü gibi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.