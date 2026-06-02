Yunan generalden Adalar Denizi itirafı: Türkiye sahada oyun kuruyor
Yunanistan’da emekli Korgeneral ve analist Konstantinos Loukopoulos, Atina yönetiminin Türkiye karşısında caydırıcılığını kaybettiğini söyledi. Adalar Denizi’nde Türk balıkçıların ve Türk donanmasının rahat hareket ettiğini belirten Loukopoulos, Ukrayna’nın insansız deniz aracı teknolojisi için “Türkiye’ye karşı kullanılmama” şartı koştuğunu söyledi.
Yunanistan'da Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki etkisi savunma çevrelerinde panik havası oluşturdu. Yunanistan'ın önde gelen savunma platformlarından Militaire'nin YouTube kanalına konuk olan emekli Korgeneral ve analist Konstantinos Loukopoulos, Atina yönetiminin Türkiye karşısındaki stratejik açmazını gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.
Loukopoulos, Yunan hükümetinin Adalar Denizi'ndeki politikalarını ve Ukrayna ile yürütülen insansız deniz aracı temaslarını hedef aldı. Emekli general, Türkiye'nin sahada giderek daha rahat hareket ettiğini, buna karşılık Atina'nın caydırıcı bir cevap üretmekte zorlandığını savundu.
"CAYDIRICILIK YERLE BİR EDİLDİ"
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in politikalarını hedef alan Loukopoulos, Atina'nın Türkiye'ye karşı yıllar içinde oluşturduğu stratejik caydırıcılığı zayıflattığını söyledi.
Emekli general, 1974'ten sonra inşa edilen caydırıcılık anlayışının bugünkü hükümet politikalarıyla aşındırıldığını belirterek, Yunanistan'ın sahadaki gelişmeleri yalnızca izleyen bir konuma sürüklendiğini öne sürdü.
Loukopoulos, geçmişte Yunan pilot Kostas İliakis'in Türk uçaklarını engellemek için öldüğünü hatırlatarak, bugünkü tablonun Atina açısından ağır bir geri çekilme anlamına geldiğini savundu.
"ADALAR DENİZİ'NDE TEHLİKELİ BİR GERÇEKLİĞE ULAŞTIK"
2020'de yaşanan Oruç Reis olayına da değinen Loukopoulos, o dönem Yunan donanmasının verdiği tepkiyle bugünkü durum arasında büyük fark bulunduğunu söyledi.
Oruç Reis'in 82 gün boyunca bölgede faaliyet yürüttüğünü ve Meis Adası'nın çok yakınına kadar geldiğini hatırlatan Loukopoulos, bugün Türkiye'nin Adalar Denizi'nde daha geniş bir hareket alanına sahip olduğunu belirtti.
Loukopoulos, Türkiye'nin yükselen gücünü hedef alarak "Şu an denizde çok tatsız, tehlikeli ve şüpheli bir gerçekliğe ulaştık. Türkler istedikleri yerde, hatta bizim balıkçılarımızı rahatsız ederek pervasızca balık avlıyorlar. Yunan şirketleri Türklere satılıyor ve Türkler Adalar Denizi'ndeki faaliyetleri kendi lehlerine kullanıyor. Buna karşı kesinlikle hiçbir tepki yok. Adeta mezbahaya giden koyun sürüsü gibi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI UKRAYNA DENKLEMİNDE DE HİSSEDİLDİ
Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Yunanistan ile Ukrayna arasında gündeme gelen insansız deniz aracı teknolojisi oldu.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın gündeme taşıdığı işbirliği konusunda Ukrayna'nın Atina'ya koştuğu şart, Türkiye'nin bölgesel denklemdeki ağırlığını bir kez daha gösterdi.
Loukopoulos'a göre Ukrayna, Yunanistan'a bu araçların ortak üretimi için teknoloji verebileceğini ancak bunun Türkiye'ye karşı kullanılmaması şartını öne sürdü.
Bu şart, Atina açısından rahatsızlık yaratırken, Türkiye'nin Ukrayna ile kurduğu stratejik ilişkilerin Yunanistan'ın askeri teknoloji arayışında bile belirleyici hale geldiğini ortaya koydu.
"BİZİ APTAL YERİNE KOYUYORLAR"
Loukopoulos, Ukrayna'nın şartına sert tepki göstererek Yunanistan'ın bu tabloyu kabul etmemesi gerektiğini söyledi.
Emekli general, "Bizi aptal yerine koyuyorlar. Neden bu teknolojiye ihtiyacımız var? Yunan üniversitelerinde, politeknik okullarında pırıl pırıl beyinlerimiz, öğrencilerimiz var. Oturup kendi aracımızı yapabiliriz. Ukraynalılara yalvarmamıza gerek yok. Hele ki Sayın Zelenskiy'nin 'Türklere karşı kullanmayacaksınız' şartını kabul etmemize hiç gerek yok." dedi.
Loukopoulos, yaşanan durumu "normalmiş gibi sunulan bir paradoks" olarak nitelendirdi.
ATİNA'DA TÜRKİYE GERÇEĞİ RAHATSIZLIĞI
Loukopoulos'un açıklamaları, Yunanistan'da Türkiye karşısındaki caydırıcılık tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Adalar Denizi'nde Türk balıkçıların, Türk donanmasının ve Türkiye'nin diplomatik ağırlığının daha görünür hale geldiğini savunan emekli generalin sözleri, Atina'nın sahada ve masada Türkiye karşısındaki geri kalmışlığını gözler önüne serdi.
Yunan savunma çevrelerinde büyüyen bu tartışma, Türkiye'nin yalnızca sahadaki askeri varlığıyla değil, Ukrayna gibi üçüncü ülkelerle kurduğu stratejik ilişkiler üzerinden de Yunanistan'ın hareket alanını sınırlayan bir güç haline geldiğini ortaya koydu.