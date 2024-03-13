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Küstah çizgi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Küstah çizgi

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Fransa'daki Liberation gazetesi, yayımladığı küstah karikatürle işgalci İsrail ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzeliler'le dalga geçti.

Corinne Rey, "Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde bir kadının, onun yanında dili dışarıda resmedilen bir çocuğun, enkazdan çıkan bir elin, öfkeli ve ağzından sular akan bir adamın ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan farelerin görüntüsünü çizdi. Sosyal medya kullanıcıları, Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.

Bazı kullanıcılar benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.

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