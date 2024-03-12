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Tırnaklarda oluşan değişimler bazı hastalıklara işaret ediyor!

Bakımlı olmanın göstergesi tırnaklarımız, sağlığımız hakkında da önemli ipuçları veriyor. Dr. Şenay Ağırgöl, “Romatizma, kalp ve akciğer hastalıklarını işaret eden tırnak değişimlerini anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Tırnaklarda oluşan değişimler bazı hastalıklara işaret ediyor!

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Tırnaklarımız, parmak uçlarına destek vererek dokunma ve taşımayı sağlayan önemli yapılar olduğu gibi kozmetik olarak da hayatımızın merkezinde yer alıyorlar. Bakımlı olmanın en önemli göstergelerinden biri olarak, aynı zamanda pek çok ciddi hastalığın işareti de olabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şenay Ağırgöl, "Yaygın görülen pek çok önemli hastalık tırnakların renginde, şeklinde veya yüzeyinde oluşan değişimlerle kendini belli edebilir. Değişimlerin dikkate alınması, çeşitli dermatolojik veya sistemik hastalıkların tanı konulmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle kişinin tırnak değişimini açıklayacak protez tırnak ve yapıştırıcı kullanmak gibi belirgin bir aktivasyonu yoksa dermatoloji hekimine başvurmasında fayda vardır" diyor. Tırnaklarda oluşan değişimlerin işaret edebilecekleri bazı hastalıkları anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

BEYAZ TIRNAK
Beyazlık tırnağın tamamını kaplayabileceği gibi çizgisel veya noktasal şekilde olabiliyor. Beyaz tırnaklar çoğunlukla manikür ve tırnak yeme gibi sorunlardan kaynaklansalar da bazen altta sistemik veya genetik bir hastalık yatabiliyor. Arsenik ve ağır metal zehirlenmeleri, vitamin eksiklikleri, böbrek yetmezliği, sinir hastalıkları, polisitemia vera, hemokromatozis, kindler sendromu ile lupus hastalıklarının yanı sıra organ nakli ve ilaçların yan etkileri sebep olabiliyor.

SARI TIRNAK
Tüm tırnakları etkileyen sarı renk önemlidir ve bu tablo akciğer hastalıkları, lenfödem ile kronik sinüzitle ilişkili olabilir. En sık mantar nedeniyle görülür. Mantar ilerlediği zaman tırnağın sertliğini bozar. Tırnak kalınlaşır, ardından dökülür. Kalınlık artınca aylar süren ilaç tedavisi kullanmak gerekir.

KAŞIK TIRNAK
Tırnak bombeliğinin değişerek tırnak ortasının çökük, kenarlarının kalkık hale gelmesi 'kaşık tırnak' olarak ifade ediliyor. En sık demir eksikliği anemisi nedeniyle oluşuyor. Ayrıca tiroit, tip 2 diyabet ve plummer vinson gibi yemek borusu hastalıklarında veya kanserlerde de kaşık tırnak oluşabilir. Vücuttaki demir miktarına baktırmakta fayda vardır.

TIRNAKTA BOMBELEŞME
Akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, kalp zarı enfeksiyonları, doğumsal kalp hastalığı, akciğer absesi, inflamatuar bağırsak hastalıkları, siroz ve sindirim sistemi kanserlerinin belirtisi olabiliyor. Tek taraflı bombelik artışı da aynı taraftaki damarlarda oluşan bir soruna işaret edebiliyor.

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