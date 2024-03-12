KOBİ’lere e-ihracat için yol haritası

KOBİ'leri e-ihracat yolunda pek çok zorluk bekliyor. Bu zorlukları 6 maddede toplayan TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, çözüm yollarını anlattı:

HEDEF PAZARLAR: E-ihracata yeni başlayacaklar için en önemli adım doğru hedef pazar seçimidir. Pek çok kişi aynı anda çok sayıda ülkeyi hedefleyerek, reklam bütçelerinin verimsiz şekilde parçalanmasına neden olur. Hedefinizdeki ülkeleri ve içindeki potansiyel müşterilerin eğilimlerini, beklentilerini bilmeniz başarının anahtarıdır. Bu nedenle odaklanabileceğiniz kadar ülkeyi hedefleyin. Doğru olan, başlangıç için en fazla 3-4 hedef ülke seçilmesidir. Böylece reklam bütçenizi etkili şekilde bölüştürebilirsiniz. Başlangıç için ülke sayısını ne kadar az tutarsanız, ülkelerin kurallarını ve regülasyonlarını o kadar kolay öğrenebilirsiniz. Enerji ve odağınızı birkaç ülke üzerinde toplamanız, o ülkelerdeki tüketicilerin davranış ve eğilimlerini daha iyi anlamanız için size alan yaratır. Böylece yerelleşme politikalarınızı doğru olarak belirleyebilirsiniz.

ÖDEME YÖNTEMLERİ: İnsanlar e-ticaret üzerinden alışveriş yaparken sitelere kredi kartı bilgilerini yazmaktan çekinir. Özellikle ABD ve Avrupa pazarında bu böyledir. Fakat büyük ölçekli bir e-ihracat operasyonu planlıyorsanız o zaman dünyada genel olarak kabul gören ödeme yöntemlerinin geçerli olduğu bir ülkede şirket açmanız daha iyi olabilir.

YURT DIŞINDA ŞİRKET AÇMAK: Dünyada genel olarak kabul gören ödeme yöntemlerini kullanmak için yurt dışında şirket açmak gerekiyor. Ayrıca aynı ülkeye günde 300 ila bin adet arası yurt dışı gönderiminiz var ise, şirket açıp, gönderimi de o ülkeden yapmak sizin için kârlı olacaktır. Yurt dışında şirket açmak üzerine uzmanlaşmış firmalar var. Şirket açtığınızda o ülkede vergi de ödemeniz gerekeceğini unutmayın. Bunun için de uzmanlaşmış mali müşavirlik şirketleri bulunuyor.

İADELER: Özellikle tekstilde Avrupa ülkelerinde ürün iadesi neredeyse yüzde 50'dir. Ürünü Türkiye'ye geri getirtebilirsiniz fakat gönderirken ödediğiniz parayı tekrar ödemeniz gerekir. Bu da ek bir masraf olacağı için en iyisi satış yaptığınız ülkede iade ürünlerinizin toplanacağı bir depo ile anlaşmaktır. Ürünler belli bir adede ulaşınca topluca göndermelerini talep edebilirsiniz. Hepsini birlikte kolileterek daha az bir rakama ürünleri getirtebilirsiniz. Ya da depo ile anlaşırsınız. Aynı bölgede aynı ürünü sipariş eden olursa ürünü depodan göndertirsiniz.

REGÜLASYONLAR: Ülkelerin regülasyon ve yasalarının da birer sorun olarak karşınıza çıkabileceğini unutmayın. Bu nedenle odaklanabileceğiniz kadar ülkeye odaklanıp her birinin ticari kurallarını, gümrük masraflarını, vergi yasalarını öğrenmelisiniz. Örneğin; ürünü Türkiye'de 600 liraya satıyorsanız, 600 lira da gümrük masrafı varsa, ürünün fiyatını ona göre hesaplayıp belirlemelisiniz.

YABANCI DİL: Yabancı dil bilmiyorsanız bu e-ihracat sürecinde önünüzde bir engel oluşturabilir. Ama artık bu o kadar da önemli bir sorun değil. Bir AI hizmetinden faydalanarak çeviri yaptırabilir, ürünlerin özelliklerini yapay zekaya kolayca yazdırabilirsiniz.