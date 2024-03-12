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Çağlar Söyüncü şoku

Union Saint Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü’den kötü haber geldi. 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fenerbahçe’nin stoperi, Trabzonspor ve Union ile oynanacak rövanş maçını kaçıracak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Çağlar Söyüncü şoku

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Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Atletico Madrid'den transfer ettiği Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu netleşti. UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçında sakatlanarak 35. dakikada oyundan çıkan Söyüncü'nün MR'ı çekildi. Deneyimli stoperin sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

Ligde oynanacak olan Trabzonspor ve Konferans Ligi'ndeki Union SG maçlarında forma giyemeyecek Çağlar, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak. Şu ana kadar Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda olmak üzere toplam 7 maça çıkan Söyüncü, 512 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan 1.85 boyundaki stoperin, Atletico ile sözleşmesi ise 2027'de bitecek.

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