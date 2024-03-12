Çağlar Söyüncü şoku

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Atletico Madrid'den transfer ettiği Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumu netleşti. UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçında sakatlanarak 35. dakikada oyundan çıkan Söyüncü'nün MR'ı çekildi. Deneyimli stoperin sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

Ligde oynanacak olan Trabzonspor ve Konferans Ligi'ndeki Union SG maçlarında forma giyemeyecek Çağlar, sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak. Şu ana kadar Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda olmak üzere toplam 7 maça çıkan Söyüncü, 512 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan 1.85 boyundaki stoperin, Atletico ile sözleşmesi ise 2027'de bitecek.