Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı

Şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her sıkıntısına koşmak boynumuzun borcudur" dedi.

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin milli bir şahlanış olduğunu ifade eden Erdoğan, son 21 yılda savunma sanayii, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlara yapılan yatırımlarla Türkiye'nin tam bağımsız hale geldiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan şöyle devam etti: Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu.



Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit aileleri ile tek tek ilgilendi.