SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı. Savunma sanayine yapılan yatırımlarla Türkiye’nin tam bağımsızlığına kavuştuğunu vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan, çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan "Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her sıkıntısına koşmak boynumuzun borcudur" dedi.

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin milli bir şahlanış olduğunu ifade eden Erdoğan, son 21 yılda savunma sanayii, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlara yapılan yatırımlarla Türkiye'nin tam bağımsız hale geldiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan şöyle devam etti: Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit aileleri ile tek tek ilgilendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Savcılık harekete geçti
Tarım Kredi Grubu
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
CHP’li belediyede skandal! Başkan Erdoğan’ın mesajını paylaştı işten atıldı
Deprem yerine afet sigortası! Yeni çalışma başladı: Kapsamda neler olacak?
İnsani Yardım Vakfı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Rabb’inize namaz sözü verin
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı: İlk sahur tutuldu | Bu ramazanda 30 ramazan var
Başkan Erdoğan’dan şehit aileleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
Zirvede hakem kavgası! Galatasaray’ın TFF’ye tepkisine Fenerbahçe Takvim.com.tr’nin sorusuyla cevap verdi: “Türk hakemlerine güveniyoruz!”
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA