En uzun Sinop en kısa Hatay

Onbir ayın sultanı Ramazan, dün gece teravih namazıyla başladı. Ardından sabaha doğru ilk sahura kalkıldı. Geçen yıl Ramazan'ın ilk günü Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç, 13 saat 47 dakikayla da Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da en kısa oruç tutulmuştu. Geçen yıl 9 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark bu yıl 3 dakikaya indi. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. İlk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak da Çanakkale'de saat 06.02'de okundu. İlk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.

EKİNOKSTAN KAYNAKLI

İlk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, "21 Mart ekinoksunda gündüz ve gece süreleri ekvatorda eşit olmaktadır. Bu yıl ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart'ta Hatay'da oruç tutma süresi 13 saat 20 dakikayken Sinop'ta 13 saat 23 dakika olmaktadır" diye konuştu.

GRÖNLAND'DA 17 SAAT 52 DAKİKA

Bu yıl Ramazan ayında, Dünya geneli ortalama ne kadar süre oruç tutulacağı ülkelere göre belli oldu. Dünyada en uzun oruç tutma süresi Nuuk'ta (Grönland) 17 saat 52 dakika ve Reykjavik'te (İzlanda) 17 saat 25 dakika olacak. En kısa süre ise Chistchurch'te (Yeni Zelanda) 12 saat 42 dakika olacak.

FİTRE 130 LİRA

Diyanet İşleri Başkanlığı, fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara ve ihtiyaç sahiplerine verilen fitre bedelini 2024 yılı için 130 lira olarak belirledi. Açıklanan meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebiliyor. Aynı zamanda günlük oruç fidye bedeli de 130 lira olarak tespit edildi. Fitre, bayramdan önce, Ramazan'ın son günü güneş battıktan sonra verilebilir. En geç ise bayram namazı kılınmadan önce verilmelidir.