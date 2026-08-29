Dilara'yı ölüme götüren tuzak! Acılı anne isyan etti: Kızımın katili Instagram
Çocukları bağımlılık, şantaj ve istismar tehlikesine açık bırakan Meta’ya karşı öfke büyüyor. ABD’de şirkete açılan ve 18 milyar dolarlık anlaşmayla sonuçlanan davanın taraflarından Julianna Arnold, 17 yaşındaki kızı Dilara Konar’ın Instagram üzerinden reçeteli bir hap almaya yönlendirildiğini, kandırılarak tanımadığı biriyle buluşturulduğunu ve hapta bulunan fentanil nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı. Meta’yı tehlikeyi bildiği hâlde önlem almamakla suçlayan acılı anne, “Aileler artık sessiz kalmayacak” dedi.
ABD'de Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya karşı açılan ve 18 milyar dolarlık anlaşmayla sonuçlanan davanın tarafı olan ailelerden
olan Julianna Arnold, 17 yaşındaki Türk kızı Dilara Konar'ın Instagram tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı.
Acılı anne, "Kızım Dilara, sosyal medya, daha doğrusu Instagram yüzünden hayatını kaybetti. Dilara planlı şekilde reçeteli ilaç olan bir hap satın almaya yönlendirildi. Ardından kandırılarak bir kişiyle buluşmaya zorlandı. Kullandığı ilacın içindeki fentanil maddesi nedeniyle hayatını kaybetti. Tehlike yalnızca uyuşturucu ve yabancılarla temas değil. Sosyal medyada çocukların şantaj, siber zorbalık, tehlikeli meydan okumalar, tehditler ve cinsel istismarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Şirket bilerek bunlara önlem almıyor. Aileler artık sessiz kalmayacak." Julianna Arnold, kızı Dilara ile yaklaşık 4 yıl İstanbul'da yaşadıklarını söyledi.
Çocukları zehirleyen sosyal medya devlerine karşı tüm dünya ayaklandı.
Kızını Instagram'daki bir saldırgan yüzünden kaybeden anne, "tehlikeyi biliyorlar ama susuyorlar" diyerek isyan bayrağı açtı.
Sosyal medyanın yıkıcı etkileri, teknoloji devi Meta'ya karşı açılan davayla gündeme oturdu. İnternetteki güvenlik açıklarının kurbanı olan Dilara Konar'ın (17) annesi Julianna Arnold da küresel sisteme meydan okudu.
Evladının, Instagram'da tanıştığı kişi tarafından öldürüldüğünü söyleyen acılı anne, "Çocuklarımızı kumar benzeri algoritmalarla bağımlı yaptılar" dedi. Şirketin tehlikeyi bildiği hâlde sustuğunu söyledi. Dünyayı savaşmaya davet etti.
AİLELER AYAKTA
Meta gibi şirketlerin kullandığı algoritmalar, çocukların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre platformda tutacak şekilde çalışıyor. Hepsi bunun bedelini ödemeli. Aileler artık sessiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.
META'YA SON UYARI
Çocukların ruh sağlığına zarar vermekle suçlanan Meta, ABD'deki davada eyaletlere 18 milyar dolar ödemeyi ve Facebook ile Instagram'da gençleri korumak için önlemler almayı kabul etti.
Ancak Zuckerberg'in sahibi olduğu META, ABD dışındaki çocukları ve gençleri koruma kurallarını uygulamayacağını deklare etti. İşte bu durum Avrupa'da büyük tepkilere neden oldu. AB, Meta'nın ABD'de kabul ettiği çocuk güvenliği önlemlerinin Avrupa'da da aynı şekilde uygulanmasını istedi.
DSA soruşturması ise ABD'deki anlaşmadan bağımsız olarak devam ederken, eğer 10 maddelik taleplerinin yerine getirilmemesi hâlinde Avrupa Birliği'nin META'ya tarihî bir ceza vereceği belirtildi.
İşte AB Komisyonu'nun META'dan acil olarak talep ettiği META kuralları:
OKUL MODU VAR
- Çocuğun yaşını kontrol et.
- Algoritmanı denetle.
- Bağımlılık yaratan tasarımını değiştir.
- Kullanıcıyı takip etme.
- Verisini izinsiz kullanma.
- Reklam modelini şeffaflaştır.
- Çocukları özel olarak koru.
- Ebeveynleri yetkili yap.
- Yasa dışı reklamları engelle.
- Okul modu sistemi
META'NIN SINSI PLANI
Facebook ve İnstagram'ın bağlı olduğu META, çocuk ve gençleri sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumaya yönelik açıkladığı değişikliklerde en büyük soru işareti ise "Bu önlemler ne zaman uygulanacak?" sorusu oldu. NBC Bay Area da değişikliklerin bir bölümünün aylar içinde devreye alınacağını, bazı kritik düzenlemelerin ise bir yıldan daha uzun bir süreyi bulabileceğini bildiriyor.
Ancak bu düzenlemenin de hemen değil, aylar içerisinde uygulanması bekleniyor. ABD'deki bazı hukuk firmaları, ailelerin başvurusu üzerine META'yı takibe aldı. META, işi ağırdan alırsa yeni davalar peş peşe gelecek.
UTANMAZLAR
META'NIN uzlaşması, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin ABD'deki hukuki tartışmayı yeni bir aşamaya taşıdı. Şirket suçlamaları kabul etmese de milyarlarca dolarlık anlaşma ve platformlarda yapılması planlanan değişiklikler, teknoloji şirketlerinin çocuk güvenliği konusunda karşı karşıya kaldığı hukuki baskının boyutunu ortaya koydu. Bu tartışmalar sürerken META'dan ilginç bir tepki geldi. META yetkilileri, " TikTok ve YouTube başta olmak üzere rakip platformlara da benzer güvenlik önlemleri için baskı yapılmalı. Amerikan hukuk sistemi bu konuda da adım atmalı" dedi. META'nın bu çağrısına sosyal medyadan tepki yağdı: "Utanmazlar"