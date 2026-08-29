Dilara'yı ölüme götüren tuzak! Acılı anne isyan etti: Kızımın katili Instagram

ABD'de Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya karşı açılan ve 18 milyar dolarlık anlaşmayla sonuçlanan davanın tarafı olan ailelerden

olan Julianna Arnold, 17 yaşındaki Türk kızı Dilara Konar'ın Instagram tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı. Acılı anne, "Kızım Dilara, sosyal medya, daha doğrusu Instagram yüzünden hayatını kaybetti. Dilara planlı şekilde reçeteli ilaç olan bir hap satın almaya yönlendirildi. Ardından kandırılarak bir kişiyle buluşmaya zorlandı. Kullandığı ilacın içindeki fentanil maddesi nedeniyle hayatını kaybetti. Tehlike yalnızca uyuşturucu ve yabancılarla temas değil. Sosyal medyada çocukların şantaj, siber zorbalık, tehlikeli meydan okumalar, tehditler ve cinsel istismarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Şirket bilerek bunlara önlem almıyor. Aileler artık sessiz kalmayacak." Julianna Arnold, kızı Dilara ile yaklaşık 4 yıl İstanbul'da yaşadıklarını söyledi. Çocukları zehirleyen sosyal medya devlerine karşı tüm dünya ayaklandı. Kızını Instagram'daki bir saldırgan yüzünden kaybeden anne, "tehlikeyi biliyorlar ama susuyorlar" diyerek isyan bayrağı açtı. Sosyal medyanın yıkıcı etkileri, teknoloji devi Meta'ya karşı açılan davayla gündeme oturdu. İnternetteki güvenlik açıklarının kurbanı olan Dilara Konar'ın (17) annesi Julianna Arnold da küresel sisteme meydan okudu. Evladının, Instagram'da tanıştığı kişi tarafından öldürüldüğünü söyleyen acılı anne, "Çocuklarımızı kumar benzeri algoritmalarla bağımlı yaptılar" dedi. Şirketin tehlikeyi bildiği hâlde sustuğunu söyledi. Dünyayı savaşmaya davet etti.

Sosyal medya can almaya devam ediyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) AİLELER AYAKTA Meta gibi şirketlerin kullandığı algoritmalar, çocukların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre platformda tutacak şekilde çalışıyor. Hepsi bunun bedelini ödemeli. Aileler artık sessiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.