ABD’de başlayan değişim dünyaya yayılıyor! Meta'ya 17 bin milyar dolarlık hesap: Türkiye hala neyi bekliyor?

ABD'de hafta içerisinde çıkan bir karar, sosyal medya siteleri için yeni dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta şirketi, eyaletlerin açtığı davada 17 milyar dolarlık maddi anlaşmaya vardı. Ayrıca şirket, anlaşma kapsamında çocuklara zarar veren tasarım nedeniyle değişiklik yapmayı taahhüt etti. Söz konusu değişiklikler şimdilik sadece ABD ile Meta şirketini kapsıyor. Ancak diğer ülkeler, "Bizim çocuklarımız da kıymetli" diyerek benzer değişiklikleri talep etmeye başladı. Buna ek olarak Meta'nın yanı sıra YouTube, TikTok, Snapchat ve X gibi firmalar için de aynı yeniliklerin getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Algoritmalar artık gençleri zehirleyemeyecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) AB, 12 MİLYAR $ CEZA KESEBİLİR California'da varılan anlaşmanın ardından Avrupa Birliği (AB) de harekete geçti. AB Komisyonu hâlihazırda Meta'nın çocukları korumadaki eksiklikleri nedeniyle soruşturma yürütüyor. Meta, eğer bu güvenlik önlemlerini Avrupa'daki çocuklar için de uygulamazsa küresel cirosunun yüzde 6'sı, yani 12 milyar dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Üstelik AB'nin kapsamı yalnızca Meta'yı değil, TikTok, YouTube, Snapchat, X ve diğer büyük platformları da kapsıyor. Türkiye'de ise milyonlarca anne baba, ABD ve Avrupa'daki gibi benzer düzenlemelerin getirilmesini istiyor.