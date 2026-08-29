Fatih Tekke’nin dönüşünün perde arkasını Takvim açıklıyor: Trabzonspor yönetimi gece yarısı nasıl devreye girdi?
Ferencvaros yenilgisi sonrası istifasını açıklayan Fatih Tekke’nin dönüşünde gece yarısı yaşanan trafik belirleyici oldu. Kararı televizyondan öğrenen ve stadyumda kriz masası kuran yönetim, uçağın kalkmasına dakikalar kala tecrübeli teknik adama "Bu takımı sen kurdun, sen toplayacaksın" diyerek güven tazeledi. Trabzonspor, saat 01.30’da yaptığı resmi açıklamayla istifanın kabul edilmediğini duyurarak krizi çözdü.
Erencvaros'a elenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, görevinden istifa etmişti. Tekke'nin göreve geri dönüşünün detaylarına TAKVİM ulaştı. Tekke'nin istifasının ardından baş döndüren bir telefon trafiği yaşandı.
İstifa kararının yönetimle önceden paylaşılmaması, bordo-mavili idarecilerde şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Kararı televizyon ekranlarından öğrenen Trabzonspor yönetimi, sıcağı sıcağına kriz masası oluşturdu.
Asbaşkan Zeyyat Kafkas stadyumda kaldı ve Başkan Ertuğrul Doğan ile sürekli iletişimde kalarak süreci yönetti.
Soyunma odasında futbolcular, Tekke'ye güvenlerini belirtti. Takım otobüsünün ve kafilenin Macaristan'dan havalanacağı sırada da Kafkas, telefon trafiğini sürdürdü.
Trabzonspor yönetiminin Tekke ile yaptığı görüşmede, "Bu takımı sen kurdun, sen toplayacaksın" diyerek tecrübeli teknik adama olan güvenini tazelediği öğrenildi.
Yapılan görüşmelerin ardından Trabzonspor, uçak kalktığı sırada, saat 01.30'da resmi bir açıklama yayımlayarak istifanın kabul edilmediğini kamuoyuna duyurdu.
Haber: Yunus Emre Sel