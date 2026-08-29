Maden kazalarına karşı yeni önlem: Sahalar risk durumuna göre denetlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugüne kadar yaşanılan maden kazalarından çıkarılan dersleri dikkate alarak, kazalar yaşanmadan tedbir alınmasını sağlayacak yeni bir denetim mekanizmasını devreye alıyor. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, madenlere getirilecek yeni denetleme modeliyle yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel ve jeoteknik riskler ile geçmiş denetim sonuçları dikkate alınarak risk analizi yapılacak.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi RİSK POTANSİYELİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yönetmelik taslağıyla, Maden Kanunu kapsamındaki sahalarda yürütülecek denetimler, risk analizine dayalı, dijitalleşmeyi önceleyen ve şeffaflığı esas alan yeni bir çerçeveye oturtulacak. Düzenlemeyle madencilik sahalarında dört ayrı denetim türü uygulanacak. Genel denetim yıllık çalışma programı çerçevesinde, sahaların risk potansiyeline göre periyodik olarak yapılacak. Mali denetim ile ticari defter, fatura, bilanço gibi belgeler üzerinden mali yükümlülükler kontrol edilecek. İhbar, şikâyet veya idarenin tespit ettiği şüpheli durumlar üzerine, sahaya yönelik habersiz denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca, ruhsat veya hak sahiplerinin başvuruları üzerine de denetim yapılabilecek.