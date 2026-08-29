Fenerbahçe'de Anderson Talisca bilmecesi! Olay paylaşım geldi
Geçtiğimiz sezona damga vuran ve yeni sezona hareketli başlayan Anderson Talisca, Fenerbahçe'deki yabancı kontenjanı krizinin merkezine oturdu. Ayrılık haberlerini "Fake News" diyerek yalanlayıp ardından silen, Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe'nin Al-Jazira ile bonservissiz anlaştığı iddia edildi. Sarı-lacivertli formayla 75 maçta 44 gol atan tecrübeli futbolcu, transfer iddiaları sonrası sosyal medyadan "İnsanlar, kullanıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir." paylaşımını yaptı.
Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve yeni sezona da son derece hareketli bir başlangıç yapan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'deki geleceği tam anlamıyla bir bilmeceye dönüştü. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon öncesi yaşadığı yabancı oyuncu kontenjanı sıkıntısı, Brezilyalı yıldızın takımdaki durumunu doğrudan gündeme getirdi.
TRANSFER İDDİALARI VE "FAKE NEWS" YALANLAMASI
Kadıköy'de kontenjan hesabı devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira'nın Talisca'yı kadrosuna katmak istediği ve kulüplerin anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Talisca, transfer olacağı yönündeki bu iddiaları ilk olarak kişisel sosyal medya hesabından "Fake News" ifadesiyle yalanladı; ancak kısa bir süre sonra bu yorumunu sildi.
KONYA MAÇI KADROSUNA ALINMADI
Ortamın iyice ısındığı günlerde Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşması öncesinde tecrübeli futbolcuyu maç kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın kadroda yer almamasının tamamen yabancı oyuncu kuralı ve teknik heyetin tercihi doğrultusunda gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, "Olympique Lyon karşılaşması da göz önünde bulundurularak dinlendirilen Anderson Talisca, Olympique Lyon maçı kadrosunda yer alacaktır." denildi.
BONSERVİSSİZ ANLAŞMA İDDİASI VE ANDERSON TALİSCA'DAN OLAY MESAJ
Son olarak transfer meselesi yeniden alevlendi. Fenerbahçe'nin, Sambacı yıldız için Al-Jazira ile el sıkıştığı ve yapılan anlaşma gereği BAE ekibinden herhangi bir bonservis ücreti almayacağı öne sürüldü. Transferin tamamlanması için gözler Talisca ile Al-Jazira arasındaki nihai görüşmelere çevrilmişken, Brezilyalı oyuncudan olay bir tepki geldi.
Sessizliğini sosyal medyadan bozan yıldız futbolcu, son gelişmeler üzerine yaptığı olay paylaşımda, "İnsanlar, kullanıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir" ifadelerini kullandı.
75 MAÇTA 44 GOL
Sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 75 resmi müsabakada boy gösteren Anderson Talisca, rakip fileleri 44 kez havalandırarak takımının en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.