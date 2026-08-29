Fenerbahçe'de Anderson Talisca bilmecesi! Olay paylaşım geldi

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve yeni sezona da son derece hareketli bir başlangıç yapan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'deki geleceği tam anlamıyla bir bilmeceye dönüştü. Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon öncesi yaşadığı yabancı oyuncu kontenjanı sıkıntısı, Brezilyalı yıldızın takımdaki durumunu doğrudan gündeme getirdi. TRANSFER İDDİALARI VE "FAKE NEWS" YALANLAMASI

Kadıköy'de kontenjan hesabı devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Jazira'nın Talisca'yı kadrosuna katmak istediği ve kulüplerin anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Talisca, transfer olacağı yönündeki bu iddiaları ilk olarak kişisel sosyal medya hesabından "Fake News" ifadesiyle yalanladı; ancak kısa bir süre sonra bu yorumunu sildi.

KONYA MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Ortamın iyice ısındığı günlerde Fenerbahçe, 22 Ağustos'ta Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşması öncesinde tecrübeli futbolcuyu maç kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talisca'nın kadroda yer almamasının tamamen yabancı oyuncu kuralı ve teknik heyetin tercihi doğrultusunda gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, "Olympique Lyon karşılaşması da göz önünde bulundurularak dinlendirilen Anderson Talisca, Olympique Lyon maçı kadrosunda yer alacaktır." denildi.