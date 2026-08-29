Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve aradan geçen yıllara rağmen izine rastlanmayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, yürütülen 5. dalga operasyonunda çarpıcı yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturma dosyalarına giren dijital veriler, HTS kayıtları ve gizli tanık beyanları, olayın basit bir kayıp vakası olmadığını, cinayet ve delilleri karartma şüphesini kuvvetlendiren organize bir ağın varlığını ortaya koydu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün 2 önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştıklarını kaydeden Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

Takvim 5. dalga operasyonun detaylarına ulaştı.



SARISALTUK VİYADÜĞÜNDEKİ GİZEMLİ ARAÇ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren incelemelerde, Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde saat 12:25 sıralarında son görüldüğü yer olan Sarısaltuk Viyadüğünden geçen araçlar mercek altına alındı. Olay günü viyadükten geçen Hüseyin Temel'in kullandığı 79 AAD 721 plakalı aracın içi kamerasında saat 12:25 sıralarında Gülistan Doku'nun görüldüğü tespit edildi.

Kamera görüntülerine yansıyan diğer araçların tespiti üzerine yapılan çalışmalarda, 06 AAU 730 plakalı bir aracın kadraja girdiği, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) geçişleri ve zaman-hız ortalamasına göre aracın viyadük üzerinden saat 12:27 sıralarında geçtiği saptandı.