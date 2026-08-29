Gülistan Doku dosyasında 5. dalga operasyon! Akın Gürlek duyurdu: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, HTS/baz kayıtları ve şüpheli sosyal medya erişimleri doğrultusunda 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında dalış ekibindeki polislerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gizli tanık beyanı, yer altı görüntüleme cihazı verileri ve adli makamlardan gizlenen dalış defterindeki kayıtlarla, su altına intihar süsü vermek amacıyla sonradan eşya yerleştirildiği ve delillerin karartıldığı değerlendiriliyor.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve aradan geçen yıllara rağmen izine rastlanmayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, yürütülen 5. dalga operasyonunda çarpıcı yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturma dosyalarına giren dijital veriler, HTS kayıtları ve gizli tanık beyanları, olayın basit bir kayıp vakası olmadığını, cinayet ve delilleri karartma şüphesini kuvvetlendiren organize bir ağın varlığını ortaya koydu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ettiklerini belirtti.
Güncel teknolojik imkanlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün 2 önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştıklarını kaydeden Gürlek, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı." ifadelerini kullandı.
OPERASYONUN PERDE ARKASI
Takvim 5. dalga operasyonun detaylarına ulaştı.
SARISALTUK VİYADÜĞÜNDEKİ GİZEMLİ ARAÇ
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren incelemelerde, Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde saat 12:25 sıralarında son görüldüğü yer olan Sarısaltuk Viyadüğünden geçen araçlar mercek altına alındı. Olay günü viyadükten geçen Hüseyin Temel'in kullandığı 79 AAD 721 plakalı aracın içi kamerasında saat 12:25 sıralarında Gülistan Doku'nun görüldüğü tespit edildi.
Kamera görüntülerine yansıyan diğer araçların tespiti üzerine yapılan çalışmalarda, 06 AAU 730 plakalı bir aracın kadraja girdiği, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) geçişleri ve zaman-hız ortalamasına göre aracın viyadük üzerinden saat 12:27 sıralarında geçtiği saptandı.
Yapılan resmi yazışmalarda aracın Tan Oto şirketine ait olduğu ve olay günü bir banka adına kiralandığı belirlendi. Banka Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda ise aracın bahse konu tarihte bankada şube yöneticisi olarak görev yapan Burçin Hızlı Kahraman'ın kullanımında olduğu ortaya çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ilk soruşturmada viyadükten geçen diğer araç kullanıcılarının ifadelerine başvurulurken, 06 AAU 730 plakalı araçtakilerin ifadesinin alınmadığı saptandı.
KÖPRÜDEKİ KRİTİK DAKİKALARDA ESKİ ALAY KOMUTAN YARDIMCISI VE EŞİ BÖLGEDEYMİŞ
Dosyada yer alan SGK ve HTS kayıtlarına göre, araç sürücüsü Burçin Hızlı Kahraman ile eşi Ali Kahraman'ın hareket trafiği dikkat çekti. Ali Kahraman'ın 2017-2019 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutanlığında Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, ardından Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı kadrosuna geçtiği tespit edildi.
HTS ve baz verilerine göre, Burçin Hızlı Kahraman ile Ali Kahraman'ın 06 AAU 730 plakalı araçla 02.01.2020 günü Gaziantep'ten yola çıkarak Tunceli'ye geldikleri, Ali Kahraman'ın Tunceli Öğretmen Evinde 03.01.2020 - 05.01.2020 tarihleri arasında konakladığı saptandı.
Şüphelilerin GSM hatlarının 05.01.2020 günü Gülistan Doku'nun Sarısaltuk Viyadüğünde son görüldüğü saatlere yakın saatlerde Tunceli'den ayrılarak Elazığ ve Malatya güzergahından Gaziantep'e döndükleri belirlendi.
Tam da Gülistan Doku'nun köprüde görüldüğü saat 12:27:51'de Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı hattan Handan Sonel'i aradığı tespit edildi.
Burçin Hızlı Kahraman ile Handan Sonel arasında tam olay saatinde gerçekleşen o telefon trafiği kayıtlara şu şekilde yansıdı:
- 12:27:51 - Burçin Hızlı Kahraman, Handan Sonel'i aradı (0 sn)
- 12:41:44 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı aradı (115 sn)
- 12:43:46 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı aradı (0 sn)
- 12:44:33 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı aradı (0 sn)
- 12:47:36 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı aradı (0 sn)
- 12:59:17 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı Wifi üzerinden aradı (25 sn)
- 13:15:37 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı aradı (0 sn)
- 13:33:55 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı Wifi üzerinden aradı (54 sn)
- 14:30:17 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı aradı (0 sn)
- 14:45:27 - Handan Sonel, Burçin Hızlı Kahraman'ı Wifi üzerinden aradı (758 sn)
HTS analizlerinde ayrıca Ali Kahraman'ın Yılmaz Arslan ile 1091 kez, Şükrü Eroğlu ile 218 kez, Tuncay Sonel ile 66 kez; Burçin Hızlı Kahraman'ın ise Handan Sonel ile 536 kez, Şükrü Eroğlu ile 273 kez, Tuncay Sonel ile 64 kez görüşme kaydının bulunduğu dosyaya girdi.
DİJİTAL İZLERLE OYNANDI: HESABA KAÇIRILAN İÇERİKLER VE ŞÜPHELİ IP
Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı 120 sayfalık raporda, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından sosyal medya hesabında yaşanan şüpheli hareketler saptandı.
Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasından 3 gün sonra, henüz ailesi tarafından yeni bir SIM kart çıkarılmadan önce, 08/01/2020 tarihinde saat 08:47'de Instagram hesabına giriş yapıldığı ve saat 18:18'e kadar hesapta kalındığı anlaşıldı.
Bu süre zarfında saat 18:17'de "marcoscafe62" isimli hesap ile saat 18:18'de Gülistan'ın arkadaş listesindeki Ferhat Girişen isimli hesabın engellendiği tespit edildi.
Girişin, Gülistan Doku'nun kullandığı Huawei marka telefon üzerinden değil, Türkçe dil tabanlı Samsung SM-J320H model bir cihaz üzerinden yapıldığı belirlendi.
Giriş yapılan IP adresi üzerinden yapılan daraltılmış BTK incelemelerinde, Tunceli'den bu IP adresine bağlanan kişinin Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Perihan Benzer olduğu tespit edildi. HTS incelemelerinde Perihan Benzer'in, tutuklanan korucubaşı Fatih Özmen'in çocukları Dilara Özmen, Sıla Özmen ve Nurettin Mert Özmen ile irtibatlı olduğu belirlendi.
ARAMA KURTARMA DEFTERİ GİZLENDİ, SU ALTINA EŞYALAR SONRADAN YERLEŞTİRİLDİ
Soruşturmanın en sarsıcı gelişmelerinden biri de su altı arama faaliyetlerinde yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Munzur Çayı Baraj Gölü'ndeki su altı aramalarını yürüten Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar hakkında "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme", "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme" ve "Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek" suçlarından operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Dalış Kayıt Defteri incelendi ve adli makamlardan gizlenen kayıtlar ortaya çıkarıldı. Aramalara katılan polis memurları Cengizhan Aydoğan ve Necmi Acar tutuklanırken, Ramazan Karadeniz hakkında adli kontrol kararı verildi. Dalış ekibinde yer alan Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör de soruşturmaya dahil edildi.
Elde edilen bulgular, adli makamlara sunulan resmi arama tutanakları ile gerçek dalış defteri kayıtlarının birbirini tutmadığını gösterdi. Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, genç kızın intihar ettiği algısını yaratmak ve bu ihtimali desteklemek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiğine dair somut tespitlere ulaşıldı.
GİZLİ TANIK ŞUBAT'IN BEYANI
Dosyadaki gizli tanık Şubat'ın itirafları, cinayet şüphesini resmi kayıtlara geçirdi. Gizli tanık beyanında, "Cesedin gömüldüğü sırada Şükrü Eroğlu ve o dönem Tunceli Pertek'te ismini bilmediğim bir korucu birliktelermiş" ifadelerini kullandı.
Bu beyan üzerine yapılan Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) taramalarında, Koçpınar köyü mevkiindeki alana bir kişinin gömüldüğü ve daha sonra buradan çıkarıldığı uzman raporuyla doğrulandı.
Daraltılmış baz raporlarında, Pertek Korucubaşı Fatih Özmen'in kullandığı telefonun 05.01.2020 günü saat 23:11 ile 06.01.2020 günü saat 06:43 arasında maktulün gömüldüğü değerlendirilen Koçpınar mevkiinde sabit olarak baz verdiği saptandı. Aynı saat diliminde tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun telefonunun kapalı olduğu belirlendi.
Fatih Özmen'in, maktul Gülistan Doku'nun öldürülmesinin ardından cesedin taşınması ve gömülmesine yardım ettiği gerekçesiyle "Kasten Öldürmeye Yardım Etme" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 24.07.2026 tarihinde tutuklandığı bildirildi.
GÖZALTI LİSTESİ
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda, 29.08.2026 tarihinde saat 05:00 itibarıyla gerçekleştirilen 5. dalga eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlem yapılan şüphelilerin listesi şu şekildedir:
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