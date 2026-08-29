Sözleşme öncesinden, anahtar teslimine kadar dikkat edilmesi gereken kritik noktaları sıraladık...

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, her konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sunulurken, uzmanlar süreyi kaçırma telaşının vatandaşları hatalı müteahhit ve sözleşme tercihlerine yöneltebileceği uyarısında bulunuyor.

Parselin mevcut imar durumu öğrenilmeli. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

EN KRİTİĞİ MÜTEAHHİT

Dönüşümde vatandaşların en fazla dikkat etmesi gereken konulardan biri de müteahhit seçimi. Firmanın yalnızca daha önce yaptığı projelere bakmak yeterli değil. Teknik yeterlilik ve mali güç de araştırılmalı. Firmanın müteahhitlik yeterliliği ve inşaat geçmişi incelenmeli. Daha önce tamamladığı projeler yerinde görülmeli. Bu projelerden konut alanlarla veya arsa sahipleriyle mümkünse görüşülmeli.

Firmanın öz sermayesi ve mali gücü araştırılmalı. Geçmişte iflas veya konkordato yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmeli. Vergi ve SGK borçları konusunda bilgi edinilmeli.

Bankalar ve finans kuruluşları nezdindeki itibarı ve finansal yapısı araştırılmalı. Mümkünse teminat mektubu gibi güvenceler talep edilmeli.