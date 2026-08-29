Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! İnkar stratejisi: "767 bin liralık para mezar bakımı için"
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yakalanan Hilmi Tuna Kuriş'in kripto para trafikleri MASAK raporundan çıktı. Kuriş, kripto hesapları üzerinden gönderilen 350 bin dolarlık hareketliliğe araç alım-satım savunması yaptı. Örgüt liderinin asistanına gönderdiği 767 bin liralık para transferi için de "Mezar bakımı içindi" dedi.
Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada Muğla'da yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. MASAK raporlarındaki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini ve hesabına yatan 350 bin dolarlık kripto parayı kabul etmeyen Kuriş, asistan Fahri Candemir'e giden 767 bin lirayı "Dedemin kabir bakımı ve peyzajı içindi" diyerek savundu. Lüks evinde ele geçirilen 29 milyon liralık döviz için "aile birikimi" diyen şüpheli, araçtaki çakar tertibatından habersiz olduğunu ve arka koltukta uyuduğunu öne sürdü.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Muğla'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesine ulaşıldı.
Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş'in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.
Kuriş hakkındaki tüm iddiaları reddetti.
Kuriş ifadesinde, "Üniversiteyi bitirdikten sonra 2021 yılındaki denetim kayyumu atanmasına kadar kendi mesleğimle ilgilendim. Şirket işlerini genellikle dayım ve vefatına kadar babam yürüttü. Pandemi döneminde satışlar çok yükseldi" dedi.
MASAK raporuna göre, özellikle Alihan Kuriş'ten devraldığı ve daha sonra 28 Aralık 2022'de Yusuf Bulut'a devrettiği Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bankacılık işlem hacmi 2023'ten bu yana toplamda 6,5 milyar lirayı aştı.
Bu devasa para trafiği hakkındaki savunmasında Kuriş, hisselerini devrettikten sonra ortaklığının ve bilgisinin kalmadığını belirterek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.
İNKÂR STRATEJİSİ
Soruşturma dosyasında, cemaat lideri Alihan Kuriş'in asistanı ve dosya şüphelilerinden Fahri Candemir ile Hilmi Tuna Kuriş arasındaki 767 bin 678 liralık yoğun para transferleri de mercek altına alındı.
Kuriş, bu transferlerin ticari bir mahiyeti olmadığını savunarak, "Dedem Süleyman Hilmi Tunahan'ın kabrinin bakım, temizlik ve çevre peyzaj işlerini takip eden Candemir'e, bu işlerin yapılması amacıyla dışarıdan tutulan yevmiyeci ve malzeme temini masrafları için harcırah olarak gönderilen paralardır" dedi.
KRİPTO PARA TRAFİĞİ
İfade tutanağında, Kuriş'in mali hesap hareketleri ve lüks harcamaları da dikkat çekti.
Erhan Yılmaz'a ait kripto cüzdanından Kuriş ile ilişkili hesaplara 350 bin dolar değerinde USDT transfer edildiği ve Kuriş'in bu hareketliliğe araç alım-satım savunması yaptığı belirtildi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yurt dışına kaçma niyetinin olmadığını iddia eden Kuriş, "Muğla'ya sadece dinlenmek amacıyla gittim. Araçta çakar takılı olduğunu bilmiyordum, ben arka koltukta uyuyordum. Operasyon yapıldığını duyduktan sonra yakalanmasaydım İstanbul'a dönüp avukatlarımla görüşecektim. Polisler bizi durdurduğunda yakalandığımı anladım. Yurt dışına kaçmak gibi bir planımız yoktu" dedi.
LÜKS EVDE DÖVİZ SERVETİ
Kuriş'in Üsküdar Küçük Çamlıca'daki lüks evindeki aramalarda ele geçirilen toplam değeri yaklaşık 29 milyon lira olan döviz birikimini, "Ben ve ailemin yıllardır biriktirdiği, bir kısmı mirastan bir kısmı da kişisel ticari faaliyetlerden kazanılan paralardır" şeklinde savunma yaptı.
Ümraniye'de faaliyet gösteren ve Kuriş'in çocukluk arkadaşı olan dosyanın diğer firari şüphelisi Erhan Yılmaz'ın babası İrfan Yılmaz'a ait Set Alt Yapı İnş. A.Ş. unvanlı iş yerinde ele geçirilen 206 külçe altın, 23 milyon liralık döviz hakkında ise "Hiçbir ilgim ya da bilgim yoktur" iddiasında bulundu. Muğla'da yakalandığı sırada üzerinden 2 cep telefonu çıkan Kuriş, "Telefonlardan birini yurt dışında iş yerim adına kullanıyorum, şifresini hatırlamıyorum" savunması yaptı. İkinci telefonun ise kendisine ait olmadığını iddia ederek kimin olduğunu bilmediğini öne sürdü.