Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! İnkar stratejisi: "767 bin liralık para mezar bakımı için"

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada Muğla'da yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. MASAK raporlarındaki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini ve hesabına yatan 350 bin dolarlık kripto parayı kabul etmeyen Kuriş, asistan Fahri Candemir'e giden 767 bin lirayı "Dedemin kabir bakımı ve peyzajı içindi" diyerek savundu. Lüks evinde ele geçirilen 29 milyon liralık döviz için "aile birikimi" diyen şüpheli, araçtaki çakar tertibatından habersiz olduğunu ve arka koltukta uyuduğunu öne sürdü.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Muğla'da yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesine ulaşıldı.

Emniyet sorgusunda mesleğinin iç mimarlık olduğunu belirten Hilmi Tuna Kuriş, aylık gelirinin 150 bin Türk lirası civarında olduğunu iddia ederken MASAK ve emniyet analizleri, Kuriş'in bir dönem ortağı ve yöneticisi olduğu şirketlerdeki finansal hareketlerin bu gelirle tamamen uyumsuz olduğunu ortaya koydu.