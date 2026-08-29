Kaşif Kozinoğlu dosyası sil baştan! Şüpheli ölümün sır perdesi aralanacak
Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya, ortaya çıkan vahim çelişkiler ve ihmaller zinciri üzerine yeniden açıldı. FETÖ’nün kumpas soruşturmaları kapsamında tutuklanan Kozinoğlu’nun olay günü kahvesinden iki yudum aldıktan sonra fenalaşması, acil sağlık ekibinin görev yerinde olmayıp Silivri merkezde yemekte bulunması ve ambulansın otobanda 10 dakika bekletilmesi suikast şüphelerini derinleştirdi. Otopsi raporları ile gardiyan ve sağlık çalışanlarının çelişkili ifadelerini mercek altına alan başsavcılık, aralarında cezaevi müdürleri, gardiyanlar ve sağlık personelinin de bulunduğu en az 15 şüpheliyi ifadeye çağıracak.
Milli İstihbarat Teşkilatında uzun yıllar kritik görevler üstlenen Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası, yıllar sonra raftan indirildi. İhmaller zinciri ve çelişkili ifadelerle dolu ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak için aralarında nöbetçi müdürler, gardiyanlar ve sağlık personelinin de bulunduğu en az 15 şüpheli ifadeye çağrılacak.
KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASI RAFTAN İNDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden raftan indirilen Kozinoğlu dosyası, akıl almaz skandallar zincirini ortaya çıkardı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar son derece kritik görevler yürüten Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı.
İFADELERİ ALINACAK
O dönem Silivri Cezaevi'nde görev yapan nöbetçi müdürler, gardiyanlar, görevi başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulanstaki görevliler dâhil olmak üzere en az 15 şüpheliyi ifadeye çağıracak.
Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve ekibinin kendisini açıkça hedef göstermesi üzerine FETÖ'cü ihraç savcı Zekeriya Öz'ün hakkında Ocak 2011'de soruşturma açtığını öğrenen Kozinoğlu, o sırada bulunduğu Afganistan'dan kargo uçağıyla Türkiye'ye dönerek teslim olmuştu.
Sorgusunun ardından Mart 2011'de tutuklanan Kozinoğlu, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları kapsamında Silivri Cezaevi'nde 3 kişilik bir koğuşa konuldu.
KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ
Emekli albaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşu paylaşan ve her mahkûmun kendine ait odasının bulunduğu bu alanda yaşamını sürdüren Kozinoğlu, cezaevi şartlarında suikast ya da zehirleme girişiminden endişelendiği için uzun süredir cezaevi mutfağından çıkan yemekler yerine kapalı konserveler tüketiyordu.
Soruşturma dosyasına göre Kozinoğlu, Yıldırım'dan duş alacağını söyleyerek ısıtıcıya su koymasını istedi. Yıldırım odasına geçerken Kozinoğlu da duşa girdi. Duştan çıktıktan hemen sonra aynı sıcak sudan kendisine bir kahve hazırlayan Kozinoğlu odasına çekildi.
Kahvesinden 2 yudum içtikten sonra aniden fenalaşarak koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'a seslendi ve kendisini hiç iyi hissetmediğini belirtti. Uğur, arkadaşının aniden rahatsızlanması üzerine acilen kendi kullandığı dil altı hapını Kozinoğlu'na verdi.
İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı.
Kozinoğlu, mahkûm kabul bölümüne götürüldü. 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermesi gereken acil sağlık ekibini aradıklarında, görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte oldukları ortaya çıktı.
2 No.lu sağlık ekibi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu'nu ambulansa bindirerek hastaneye doğru yola çıkardı. Ancak yolda 3 No.lu acil sağlık ekibi telsizden anons çekerek 2 No.lu ekibe, "Arkanızdayız, bizi bekleyin." talimatı verdi. Ambulans otoban kenarında 10 dakika boyunca bekledi.
3 No.lu aracın personeli diğer araca binerek Kozinoğlu'nu entübe etti ve kalp masajına başladı. Tekrar harekete geçen ambulans, saat 19.15'te Silivri Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Kozinoğlu'nun hastanede 15 dakika süren kalp masajı müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER
Yeniden başlatılan soruşturmada başsavcılığın üzerinde en çok durduğu husus, dosyadaki vahim çelişkiler oldu. Hastanede görevli hemşireler, Kozinoğlu getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu ifade ederken gardiyanlar ise Kozinoğlu'nun ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğunu, hatta oturarak Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.
Bir diğer büyük çelişki ise Silivri Devlet Hastanesi Acil Doktoru Savaş B., cezaevi doktoru Turgay'ı arayarak durumu bildirdiğinde, cezaevi doktorunun Kozinoğlu'nun rahatsızlığından haberinin olmadığını ve kendisinin cezaevinde görev başında olduğunu söylediğini anlattı.
Oysa gardiyan ve hemşireler, savcılık ifadelerinde cezaevi doktorunun o saatte kurumda olmadığını kesin bir dille söylemişti. Kamuoyu, Kozinoğlu'nun ölümünün arkasındaki sır perdesinin bu kez aralanmasını bekliyor.
Haber: Atakan Irmak