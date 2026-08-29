Kaşif Kozinoğlu dosyası sil baştan! Şüpheli ölümün sır perdesi aralanacak

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve ekibinin kendisini açıkça hedef göstermesi üzerine FETÖ'cü ihraç savcı Zekeriya Öz'ün hakkında Ocak 2011'de soruşturma açtığını öğrenen Kozinoğlu, o sırada bulunduğu Afganistan'dan kargo uçağıyla Türkiye'ye dönerek teslim olmuştu.

İFADELERİ ALINACAK O dönem Silivri Cezaevi'nde görev yapan nöbetçi müdürler, gardiyanlar, görevi başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulanstaki görevliler dâhil olmak üzere en az 15 şüpheliyi ifadeye çağıracak.

Milli İstihbarat Teşkilatında uzun yıllar kritik görevler üstlenen Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası, yıllar sonra raftan indirildi. İhmaller zinciri ve çelişkili ifadelerle dolu ölümün arkasındaki sır perdesini aralamak için aralarında nöbetçi müdürler, gardiyanlar ve sağlık personelinin de bulunduğu en az 15 şüpheli ifadeye çağrılacak.

Kaşif Kozinoğlu (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Emekli albaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşu paylaşan ve her mahkûmun kendine ait odasının bulunduğu bu alanda yaşamını sürdüren Kozinoğlu, cezaevi şartlarında suikast ya da zehirleme girişiminden endişelendiği için uzun süredir cezaevi mutfağından çıkan yemekler yerine kapalı konserveler tüketiyordu.

Soruşturma dosyasına göre Kozinoğlu, Yıldırım'dan duş alacağını söyleyerek ısıtıcıya su koymasını istedi. Yıldırım odasına geçerken Kozinoğlu da duşa girdi. Duştan çıktıktan hemen sonra aynı sıcak sudan kendisine bir kahve hazırlayan Kozinoğlu odasına çekildi.

Kahvesinden 2 yudum içtikten sonra aniden fenalaşarak koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'a seslendi ve kendisini hiç iyi hissetmediğini belirtti. Uğur, arkadaşının aniden rahatsızlanması üzerine acilen kendi kullandığı dil altı hapını Kozinoğlu'na verdi.

İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı.

Kozinoğlu, mahkûm kabul bölümüne götürüldü. 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermesi gereken acil sağlık ekibini aradıklarında, görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte oldukları ortaya çıktı.

2 No.lu sağlık ekibi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu'nu ambulansa bindirerek hastaneye doğru yola çıkardı. Ancak yolda 3 No.lu acil sağlık ekibi telsizden anons çekerek 2 No.lu ekibe, "Arkanızdayız, bizi bekleyin." talimatı verdi. Ambulans otoban kenarında 10 dakika boyunca bekledi.