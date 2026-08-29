İmalat sanayinde üretim sürekliliğini güvence altına almak, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na başvurular 1 Eylül'de başlıyor. KOBİ'ler ve büyük işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay açıkladığı, KOBİ'lere can suyu olması beklenen 250 milyar liralık finansman paketinin detayları belli oldu.

Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki finansman programına işletmeler 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı. 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında korumuş olan işletmelere performans desteği veya finansman desteği sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Başvuruların ardından protokol imzalanan bankalar kredi değerlendirme süreçlerini yürütecek.

Firmalar, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kendilerine tahsis edilen finansmana erişebilecek. Yeni düzenleme kapsamında büyük işletmeler için kredi tutarı 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildi. Firmalara sağlanacak kredi limitleri ise iş gücü maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânından yararlanabilecek.

Program kapsamında firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi seçeneği sunulacak.

Sabit maliyetli krediler yüzde 37 sabit oranla kullandırılırken, değişken maliyetli kredilerde oran TLREF + 1 olacak. İşletmelerin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları hâlinde kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık faizin yüzde 25'e kadar düşmesi öngörülüyor.