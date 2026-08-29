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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel başrolde: A.B.İ. ikinci sezon fragmanıyla heyecanı arttırdı

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in paylaştığı yapım, Doğan ve Leyla karakterleri arasındaki hesaplaşmayla 8 Eylül Salı günü yeni sezonuna başlıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel başrolde: A.B.İ. ikinci sezon fragmanıyla heyecanı arttırdı

İkinci sezonuyla 8 Eylül Salı ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı "A.B.İ." dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Kenan İmirzalıoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)Kenan İmirzalıoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonuyla 8 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

Video Oynatma İkonu A.B.İ. dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Bergüzar KorelBergüzar Korel

Yayınlanan ilk tanıtımda, Doğan ile geçmişten gelen büyük aşkı Leyla'nın (Bergüzar Korel) uyumu şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Tanıtımdaki sahneleriyle göz dolduran ikili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken; aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.

A.B.İ. ikinci sezon 8 Eylül Salı ATV'de başlıyor!

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