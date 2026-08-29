Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel başrolde: A.B.İ. ikinci sezon fragmanıyla heyecanı arttırdı

Kenan İmirzalıoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonuyla 8 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

A.B.İ. dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu