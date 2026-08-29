Mansur Yavaş'ın "hem nalına hem mıhına" tavrı! CHP'ye olay uyarı: Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor

Eski ve "Yeni" CHP kanatları arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kartlarını açık etmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise süreçte hem nalına hem mıhına vuran hamleler yapıyor.

Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun "şahıs partisi" olarak gördüğü Yeni Parti'ye katılmıyor, diğer yandan CHP Genel Merkezi'nden gelen açıklamalara "rest" çekerek muhalif seçmen nezdinde kendi dengesini kurmaya çalışıyor.