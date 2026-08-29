Mansur Yavaş'ın "hem nalına hem mıhına" tavrı! CHP'ye olay uyarı: Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor
CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın peş peşe tekzipleriyle yeni bir boyuta taşındı. Yavaş cephesi, yüz yüze görüşme iddiaları üzerinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanlarken, kendisi için "CHP'de kalmak istiyor" diyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarını da anında boşa düşürdü. Siyasi geleceği için kartlarını kapalı tutarak muhalif seçmen nezdinde kendi dengesini kurmaya çalışan Yavaş'ın çektiği bu "restler" muhalefet cephesindeki kilitlenmeyi iyice gün yüzüne çıkardı. Sabah Yazarı Mahmut Övür ise muhalefetteki güç savaşını ve pazarlıkları değerlendirerek, CHP kimliğini taşıyıp siyasi geleceğini masada tutan Yavaş için "Truva atının en büyüğü Ankara'da duruyor" tespitinde bulundu.
Eski ve "Yeni" CHP kanatları arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kartlarını açık etmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise süreçte hem nalına hem mıhına vuran hamleler yapıyor.
Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun "şahıs partisi" olarak gördüğü Yeni Parti'ye katılmıyor, diğer yandan CHP Genel Merkezi'nden gelen açıklamalara "rest" çekerek muhalif seçmen nezdinde kendi dengesini kurmaya çalışıyor.
HEM ÖZEL'E HEM GENEL MERKEZ'E ANINDA TEKZİP
Trabzon'daki konuşmasında "Mansur Yavaş ziyaretime geldi" açıklamasını yapan Özgür Özel, Yavaş'ın ekibi tarafından vakit kaybetmeden yalanlandı. İkilinin yüz yüze görüşmediği, sadece telefon trafiği yaşandığı aktarıldı.
Yavaş cephesi, son olarak kendisi hakkında "CHP'de kalmak istiyor" diyen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sözlerini de boşa düşürdü. Peş peşe gelen bu tekzipler, muhalefetteki siyasi kilitlenmeyi bir kez daha açık etti.
İMAMOĞLU CEPHESİNDEN AĞIR SÖZLER: "BİZİ SATAR"
Başkentte bu satranç sürerken, Yavaş'ı hedef alan en sert çıkışın yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu cephesinden geldiği ileri sürüldü.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı iddiaya göre İmamoğlu, Yavaş hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır."
"TRUVA ATININ EN BÜYÜĞÜ ANKARA'DA"
Mansur Yavaş'ın izlediği siyasi stratejiyi köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mahmut Övür, CHP yönetimine sert uyarılarda bulunarak "Truva atı" tehlikesine işaret etti.
Partideki kavgaların Yeni Parti'nin kurulmasıyla bitmediğini belirten Övür, şu tespiti yaptı:
"CHP'de 'şaibeli kurultay'la başlayan siyasi kavga, yeni nesil hançerci aktörlerin Yeni Parti'yi kurmasıyla bir nebze olsun durulur sanıldı. Olmadı."
Övür, "köklü CHP" ile "yeni muhalefet" iddiasındaki yapının tek gündeminin belediye başkanı kapışması olduğunu, bu sırada Ankara'da bariz bir icraat ortaya koyamayan Yavaş'ın adaylık tartışmalarının merkezine oturtulduğunu kaydetti.
"SİYASETTE İRTİFA KAYBI"
Somut bir siyasi tez ya da mücadele ortaya koymadan Yavaş'ın aday olarak öne çıkmasını eleştiren Mahmut Övür, "Demek ki Türk siyasetinde bazen konuşmamak da siyasi program sayılıyor!" dedi. Övür, CHP'nin kendi öz evlatlarını siyaset sahnesine çıkarmak yerine sürekli dışarıdan devşirilen isimlere bel bağladığını ifade etti.
"BENİ CHP'Lİ YAZMAYIN, DAHA KARARIMI VERMEDİM"
CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın "Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset içinde yapmaya karar vermiş durumdadır" açıklamasını hatırlatan Övür, Yavaş cephesinin yanıtını mercek altına aldı:
"Mansur Yavaş'tan cevap gecikmiyor. Tabii yine kendisi konuşmuyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi konuşuyor: 'Henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken, Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.'"
Bu çıkışın açık mesajının "Beni CHP'li yazmayın, daha kararımı vermedim" demek olduğunu belirten Övür, kendi kurmayını yalanlayan belediye başkanına Genel Merkez'in sessiz kalmasını eleştirdi.
"BUNUN ADI SİYASET DEĞİLSE, PAZARLIKTIR"
CHP'nin yıllardır uyguladığı siyasetsizlik politikasının faturasını ödediğini vurgulayan Mahmut Övür, partideki arınma sürecinin gizli aktörleri de kapsaması gerektiğini belirterek yazısını şu vurucu cümlelerle bitirdi:
"CHP içindeki 'Truva atları'na karşı başlatılan 'arınma' hamlesi yalnızca kendisini açık edenlere değil, belki de asıl 'gizli Truva atları'na yönelmeli. Çünkü Truva atının tehlikelisi kapıda bekleyeni değil, çoktan surların içine girmiş olanıdır. Ve CHP açısından bakıldığında en büyüğü Ankara'da duruyor. CHP kimliğini cebinde taşıyor ama siyasi geleceğini masada tutuyor. Bunun adı siyaset değilse, pazarlıktır."