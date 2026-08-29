Özgür Özel İzmit’te vatandaşı azarladı: Lanet olsun
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in vatandaşa tahammülü yine kısa sürdü. Kocaeli programının İzmit ayağında fotoğraf çektirmek için yanına yaklaşarak kolunu çekiştiren vatandaşı, “Bırak, lanet olsun, lanet olsun” sözleriyle azarlayan Özel’in sert tavrı kameralara yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Özel’in geçmişte vatandaşlarla yaşadığı polemikler ve sergilediği tavırlar yeniden gündeme geldi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocaeli programının İzmit ayağında bir vatandaşla yaşadığı gerginlik gündeme geldi. Fethiye Caddesi'nden Belsa Plaza yönüne ilerleyen Özel, kendisine yaklaşan vatandaşa sert sözlerle tepki gösterdi.
"BIRAK, LANET OLSUN"
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, fotoğraf çektirmek istediği belirtilen vatandaşın kalabalık arasında Özel'in kolunu birkaç kez çekiştirdiği görüldü.
Vatandaşın ısrarcı davranışına öfkelenen Özel, kişinin kolunu tutarak, "Bırak, lanet olsun, lanet olsun, tamam mı?" sözleriyle çıkıştı.
Kısa süreli gerilimin ardından korumalar ve heyette bulunan isimler araya girdi. Vatandaş Özel'in yanından uzaklaştırılırken program devam etti.
KARAMÜRSEL'DE VATANDAŞLARIN TEMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Özel'in aynı gün Karamürsel'deki programında da vatandaşların kendisine yönelik fiziksel temasından rahatsız olduğu görüldü.
Görüntülerde bazı kişilerin Özel'in yüzüne dokunduğu, bir kadının ise kendisini öpmek için başından tutarak yaklaştırdığı anlar yer aldı. Özel, "Abi bu ne ya!" diyerek bulunduğu noktadan uzaklaştı.
İLK DEĞİL: SERT ÇIKIŞLARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ
Özel'in vatandaşlarla yaşadığı sert diyaloglar daha önce de kamuoyuna yansıdı. Ocak 2025'te Ardahan'ın Göle ilçesinde ekonomik sıkıntılarını anlatan bir vatandaş, Özel'e, "Halka inip sorunlarını dinlemeniz lazım" dedi.
Vatandaşın sözlerine sinirlenen Özel, "Nereden biliyorsun yapmadığımı? Genel başkan konuşuyor, dinlesene" karşılığını verdi.
Vatandaş ise Özel'e, "Biz sizi saatlerce, günlerce, yıllarca dinlemişiz. Siz de bizi iki dakika dinleyin" sözleriyle tepki gösterdi.
SLOGAN ATAN VATANDAŞI UZAKLAŞTIRDI
Eylül 2024'te Muğla'da düzenlenen bir programda da benzer bir gerilim yaşandı. Özel, konuşması sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan vatandaşa sert çıktı.
Özel, "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim, benim yerime konuşma. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak" dedikten sonra güvenlik görevlilerine, "Alın arkadaşı kenara götürün" talimatını verdi.
Vatandaş daha sonra konuşma alanından uzaklaştırıldı.
BAYRAM SABAHI VATANDAŞA: NE KONUŞTUĞUNU BİL DE KONUŞ
Özel'in vatandaşa yönelik bir başka sert çıkışı Haziran 2024'te Manisa'da yaşandı. Hatuniye Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından bir vatandaş, Özel'in Hamas'a ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi.
Vatandaşın, "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine karşılık veren Özel, Filistin'in tanınması amacıyla 119 ülkeye mektup gönderdiğini söyledi.
Özel, konuşmasını vatandaşa yönelik, "O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" sözleriyle tamamladı.
Vatandaşlarla temaslarında daha önce de sert çıkışlarıyla gündeme gelen Özel'in İzmit'teki son tavrı, eleştiriye tahammül ve siyasi nezaket tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.