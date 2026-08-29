Özgür Özel İzmit’te vatandaşı azarladı: Lanet olsun

İLK DEĞİL: SERT ÇIKIŞLARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ Özel'in vatandaşlarla yaşadığı sert diyaloglar daha önce de kamuoyuna yansıdı. Ocak 2025'te Ardahan'ın Göle ilçesinde ekonomik sıkıntılarını anlatan bir vatandaş, Özel'e, "Halka inip sorunlarını dinlemeniz lazım" dedi. Vatandaşın sözlerine sinirlenen Özel, "Nereden biliyorsun yapmadığımı? Genel başkan konuşuyor, dinlesene" karşılığını verdi. Vatandaş ise Özel'e, "Biz sizi saatlerce, günlerce, yıllarca dinlemişiz. Siz de bizi iki dakika dinleyin" sözleriyle tepki gösterdi.

SLOGAN ATAN VATANDAŞI UZAKLAŞTIRDI Eylül 2024'te Muğla'da düzenlenen bir programda da benzer bir gerilim yaşandı. Özel, konuşması sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan vatandaşa sert çıktı. Özel, "Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim, benim yerime konuşma. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak" dedikten sonra güvenlik görevlilerine, "Alın arkadaşı kenara götürün" talimatını verdi. Vatandaş daha sonra konuşma alanından uzaklaştırıldı.