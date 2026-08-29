Milyoner’de kahkaha dolu anlar! Yarışmadan çekildi, tahmini doğru çıkınca “Geri baştan alamazmıyık?”

Kim Milyoner Olmak İster'de neşeli anlar

Yarışmada başarılı bir performans sergileyerek soruları peş peşe doğru yanıtlayan Kelekçi, 50 bin TL değerindeki soruda ise zor bir seçimle karşı karşıya kaldı. Yarı yarıya jokerini kullandıktan sonra iki seçenek arasında kalan yarışmacı, risk almak yerine yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Ancak çekildikten sonra verdiği tahmin doğru çıkınca Kelekçi'nin yaşadığı pişmanlık, Oktay Kaynarca ile arasında geçen diyalogla birlikte stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"E NİYE EVLENMEDİN?"

Ev hanımı olduğunu ve boş zamanlarında iğne oyası ile örgü yaptığını anlatan Filiz Kelekçi, yarışmanın daha ilk dakikalarında samimi kişiliğini ortaya koydu. Sunucu Oktay Kaynarca'nın medeni durumunu merak eden Kelekçi, Kaynarca'ya dikkat çeken bir soru yöneltti.

Kelekçi, Kaynarca'ya "E niye evlenmedin? Senin gibi yakışıklı güzel, gözleri boncuk gibi bir kıza aşık olmadın mı?" diye sordu.

Sunucu Oktay Kaynarca ise "Yok vallahi" diyerek karşılık verdi.

Kelekçi, Kaynarca'nın ekranlardaki sert imajını da esprili bir şekilde dile getirdi. Yarışmacı, "Senin çatık kaşlı olmasan azıcık güler yüzlü olsan, televizyonda astığım astık kestiğim kestik diyin..." ifadelerini kullandı.

SORULARI PEŞ PEŞE DOĞRU BİLDİ

Yarışmaya 2 bin TL'lik soruyla başlayan Filiz Kelekçi, karşısına çıkan ilk soruyu doğru yanıtlayarak yoluna devam etti.

"Hangisi buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev aletlerine verilen genel addır?" sorusuna Kelekçi, D) Beyaz eşya cevabını verdi.

Bir sonraki soruda ise "Hangi ön adla uzunca ve ince bir yeşil biber çeşidi vardır?" sorusu yarışmacının karşısına çıktı. Kelekçi bu soruda da C) Sivri yanıtını vererek doğru seçeneği buldu.

"BİLDİM! VALLAHİ BİLDİM!"

10 bin TL değerindeki sesli soruda stüdyoda "Sevmenin Zamanı Yok" adlı şarkı çalındı. Şarkıyı kimin seslendirdiğini doğru tahmin etmeye çalışan Kelekçi, sanatçıların Sibel Can ve Orhan Gencebay olduğunu söyledi.

Cevabının doğru olduğunun açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Kelekçi, "Bildim! Vallahi bildim!" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Yarışmacı hemen ardından kazancını da merak ederek "Kaç para kazandım şimdi?" diye sordu.

20 BİNLİK SORUDA DOĞRU CEVAP

20 bin TL değerindeki soruda yarışmacının karşısına siyah beyaz fotoğraflar çıktı. Fotoğrafların altında Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın yaşlarının yazdığı soruda şu ifade yer aldı:

"Siyah beyaz fotoğrafların altında Gülşen Bubikoğlu 19 yaşında, Necla Nazır 17 yaşında yazıyorsa incelediğiniz dergi sayfasının başlığında yazan hangisi olabilir?"

Kelekçi, seçenekler arasından A) Sinema Artisti Yarışması cevabını verdi. Doğru cevabın açıklanmasıyla birlikte yarışmacı bir kez daha büyük bir sevinç yaşadı.

30 BİNLİK SORUDA JOKERLER KULLANILDI

30 bin TL değerindeki soruda ise Kelekçi'nin karşısına "Lületaşı Müzesi hangi ildedir?" sorusu çıktı.

Şıklar şöyleydi:

A) Erzurum

B) Kütahya

C) Eskişehir

D) Şanlıurfa

Soruda kararsız kalan Kelekçi, ilk olarak seyirci jokerinden yararlandı. Ancak seyircilerden gelen cevapların birbirine yakın olması üzerine telefon jokerini kullanmaya karar verdi.

Telefon görüşmesinde sürenin yetmemesi üzerine yeniden seyirciye başvuran yarışmacı, bu kez de seyircilerin yüzde 41'inin Eskişehir cevabını verdiğini gördü.

Oktay Kaynarca'nın doğru cevabın C) Eskişehir olduğunu açıklamasıyla Kelekçi, bir soruyu daha başarıyla geride bırakmanın sevincini yaşadı.

50 BİNLİK SORUDA HEYECAN DORUĞA ÇIKTI

Yarışmanın en kritik bölümü 50 bin TL değerindeki soruyla başladı. Kelekçi'nin karşısına Hangi yazarın "Ay Vadisi" adlı bir romanı vardır? sorusu geldi.

Şıklar şu şekildeydi:

A) Charles Dickens

B) Jack London

C) Jean-Jacques Rousseau

D) Victor Hugo

Sorunun cevabından emin olmadığını belirten Kelekçi, riske girmemek için yarı yarıya joker hakkını kullandı. Jokerin ardından seçenekler B) Jack London ve C) Jean-Jacques Rousseau olarak ikiye düştü.

İki seçenek arasında karar vermekte zorlanan yarışmacı, 50 bin TL'yi riske atmak istemedi ve yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

ÇEKİLDİ AMA TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI

Yarışmadan çekilme kararının ardından Kelekçi'ye, devam etmiş olsaydı hangi seçeneği işaretleyeceği soruldu.

Kelekçi, B) Jack London yanıtını verdi.

Ardından sorunun doğru cevabı açıklandı ve Kelekçi'nin yarışmadan çekildikten sonra yaptığı tahminin doğru olduğu ortaya çıktı.

Doğru cevabı öğrenince büyük bir pişmanlık yaşayan Kelekçi, "Doğruymuş. Tüh! Geri baştan alamazmıyık?" diyerek herkesi güldürdü.

Oktay Kaynarca da yarışmacının bu sözlerine "Keşke! Keşke! Aynı soruyu sana sorsam?" diyerek karşılık verdi.

Kelekçi'nin "Geri baştan alamaz mıyız?" çıkışı, gecenin en çok gülümseten anlarından biri olurken yarışmacının renkli kişiliği ve samimi tavırları programa damgasını vurdu.