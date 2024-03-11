’Candan’ sözler

Candan Erçetin, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi sorularını yanıtlayan Erçetin "Müzikte dünya geneline baktığımız zaman 90'ların şöhret algısı bitti aslında... Bu beni rahatsız etmeyen bir şey... Şöhret olmak benim için çok cazip olmadı. Şarkı söylemek, dinleyici ile olmak beni cezbetti. Artık dünyada star şarkı da star şarkıcı da çıkmamaya başladı" dedi.

KİMİ İYİ, KİMİ KÖTÜ...

Basın mensuplarının, "Artık herkes şarkı söylemeye başladı. Oyuncu, manken, sosyal medya fenomenleri herkes şarkı söylüyor. Sizce herkes şarkı söylemeli mi?" sorusuna ise Erçetin "O eskiden de öyleydi. Müzik kalitesi kişinin kendi görüşü ile ilgili... Kimimiz iyi, kimimiz vasat, kimimiz kötü... Bir günde şöhret olmak bugünün meselesi değil 90'larda da vardı. O zaman da binlerce şarkı yapıldı, yüzlerce şarkıcı çıktı ama bugüne çok azı kaldı" ifadelerini kullandı.