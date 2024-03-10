Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Kredi notumuzu daha da yükseltecek hedeflere her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Bakan Bolat paylaşımında, "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.