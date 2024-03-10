İzmir’de korkunç cinayet! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan hayatını kaybetti, annesi yaralandı

Korkunç olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, yolda yürürken, yanlarına gelen ve bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Y. de bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Şüpheli Yunus A.'nın ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Öldürülen İlayda'nın babası Rıza Alkan (40), "Polisten öğrendiğime göre yolda yürürlerken, şüpheli oturduğu banktan direkt ayağa kalkıp bıçaklamaya başlamış. Kızım 13, eşim 8 bıçak darbesi almış. Mantığım bu işi almıyor. Şüpheliyi tanımıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde böyle bir olay yaşandı. Eşim ve kızıma bunu yapanın en ağır cezaya çarpılmasını istiyorum. Kızım aşçı olup, gemilerde çalışmak istiyordu" dedi.