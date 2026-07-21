Gülistan Doku dosyasında yeni ses kaydı: JASAT’a kritik ihbar

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir ses kaydı gündeme geldi.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı ses kaydında, soruşturma kapsamında aranan ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in, Altaş'la yaptığı görüşmenin ardından JASAT'a, yani Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi'ne yaptığı bilgilendirme yer aldı.



Keskin'in telefon konuşmasında aktardığı bilgiler, Umut Altaş'tan duyduğunu söylediği ikinci el beyanlardan oluşuyor.

"HEM KENDİSİNİN HEM DE BABASININ GÜLİSTAN'LA İLİŞKİ YAŞADIĞINI SÖYLEDİ"

Rüstem Keskin'in aktardığına göre Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel'in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söylediğini ileri sürdü.

Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında kendisini Atatürk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdi.