Gülistan Doku dosyasında yeni ses kaydı: JASAT’a kritik ihbar
Gülistan Doku soruşturması kapsamında aranan ve ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın eski patronu Rüstem Keskin’in, Altaş’la yaptığı görüşmenin ardından Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi’ne verdiği bilgilerin ses kaydı ortaya çıktı. Keskin’in aktardığı ikinci el beyanlarda, Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne, Türkay Sonel’in hareketlerine, BMW marka araca ve Altaş’ın daha önceki savcılık ifadesinden farklı anlatımlarına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir ses kaydı gündeme geldi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı ses kaydında, soruşturma kapsamında aranan ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın eski patronu Rüstem Keskin'in, Altaş'la yaptığı görüşmenin ardından JASAT'a, yani Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi'ne yaptığı bilgilendirme yer aldı.
Keskin'in telefon konuşmasında aktardığı bilgiler, Umut Altaş'tan duyduğunu söylediği ikinci el beyanlardan oluşuyor.
"HEM KENDİSİNİN HEM DE BABASININ GÜLİSTAN'LA İLİŞKİ YAŞADIĞINI SÖYLEDİ"
Rüstem Keskin'in aktardığına göre Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel'in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını söylediğini ileri sürdü.
Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında kendisini Atatürk Mahallesi'ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdi.
"YARIM SAATE DÖNECEĞİM" DİYEREK AYRILDIĞI İDDİASI
Umut Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, kendisine "Yarım saate döneceğim" diyerek bölgeden ayrıldı.
Sonel'in yaklaşık bir saat sonra panik hâlinde ve hızlı biçimde geri geldiği iddia edildi.
Altaş'ın aktarımına göre Türkay Sonel geri döndüğünde kendisine, "Hemen arabaya bin" dedi.
ARAÇTA KANA BENZETTİĞİ BİR KOKU BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ
Umut Altaş'ın, bindiği araçta kana benzettiği bir koku bulunduğunu söylediği aktarıldı.
Söz konusu aracın BMW marka olduğu da Altaş'ın anlatımları arasında yer aldı.
Altaş'ın çok fazla soru sorması üzerine Türkay Sonel'in kendisini kısa süre sonra araçtan indirdiği ve dolmuşla eve gitmesini istediği ileri sürüldü.
Altaş'ın indirildiği noktanın Sarısaltuk Viyadüğü'ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede olduğu iddia edildi.
SAVCILIKTAKİ BEYANINI DEĞİŞTİRDİĞİ AKTARILDI
Rüstem Keskin'in JASAT'a verdiği bilgilere göre Umut Altaş, daha önce savcılığa Gülistan Doku'yu hiç görmediğini söyledi.
Ancak Altaş'ın, Keskin'le yaptığı görüşmede bu beyanını değiştirerek Gülistan Doku'yu Tunceli'de bulunan Emirgan Kafe'de bir kez gördüğünü anlattığı aktarıldı.
Gülistan Doku'yu gördüğü sırada Umut Altaş'ın yanında Türkay Sonel'in de bulunduğu ileri sürüldü.
Altaş'ın anlatımına göre Gülistan Doku kafede servis yapıyordu ve Türkay Sonel söz konusu kafeye sık sık gidiyordu.
"BENİM GÖRÜŞTÜĞÜM, TAKILDIĞIM KIZ" İFADESİ
Umut Altaş'ın anlatımına göre Türkay Sonel, Gülistan Doku hakkında "Benim görüştüğüm/takıldığım kız" şeklinde bir ifade kullandı.
Altaş ayrıca Türkay Sonel'in, kendisi ABD'de bulunduğu dönemde de iletişimini sürdürdüğünü ileri sürdü.
KANLI VE BAŞI KESİLMİŞ CESET VİDEOSU İDDİASI
Keskin'in aktardığı beyanlara göre Türkay Sonel, yaklaşık bir yıl önce Umut Altaş'a kanlı ve başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdi.
Umut Altaş'ın Türkay Sonel'i Amerika'ya davet ettiği, Sonel'in ise ABD'ye gelmesi hâlinde kendisine "FETÖ'cü" denileceğini söylediği aktarıldı.
Türkay Sonel'in ayrıca Umut Altaş'a, babasının FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu bilip bilmediğini sorduğu öne sürüldü.
"GEÇMİŞ OLAYLARI HATIRLIYOR, SORULARA CEVAP VERİYORDU"
Rüstem Keskin, Umut Altaş'ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiğini belirtti.
Keskin ayrıca Altaş'ın ruh hâlinin genel olarak normal göründüğünü söyledi.
İDDİALAR DELİLLER ÜZERİNDEN DOĞRULANMAYI BEKLİYOR
Rüstem Keskin'in JASAT'a yaptığı bilgilendirmede yer alan anlatımlar, Keskin'in Umut Altaş'tan duyduğunu söylediği ikinci el beyanlardan oluşuyor.
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