4.97 PUANLIK FARK

Emeklilik dilekçesinin hangi tarihte verildiği neden önemli?

Emeklilik başvuru tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12.19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17.76 oldu. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara enflasyon tahminine göre yüzde 32.11 artış yansıtılacak. Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine, 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26, OVP'deki büyüme tahmini de yüzde 3.8. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı yüzde 27.14 yani 1,2714 olarak bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.21, büyüme tahmini de yüzde 3.1 olarak yer aldı. Buna göre de güncelleme katsayısı yüzde 30.14, yani 1,3014 olarak bekleniyor. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan 1.97-4.97 puan daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Ekonomi