Emekliye yüksek maaş formülü: Doğru zamanlama ve bildirimle gelirinizi garantiye alın!
Yüksek emekli aylığı için iş hayatındaki kazançlar en önemli belirleyici. Ek gelirler, ikinci iş, eksiksiz bordro gibi etkenlere de dikkat edilmeli. Hatta başvuru tarihi de önemli. Veriler, bu ylı emekli olmanın 2027'den daha avantajlı olacağını gösteriyor.
Emekli aylığı, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas (brüt) kazanç tutarı, aylık bağlama oranı ve prim gün sayısına göre belirleniyor. Ancak emeklilik dilekçesi verilen tarih de aylığın tutarını etkileyebiliyor. Peki çalışırken yüksek emekli aylığının temellerini atmak için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
■ Çalışanlar nelere dikkat etmeli?
Aldığınız ücretin sigortada düşük gösterilmesi, emekli aylığınızda kayba neden olur. Bu nedenle ücretinizin tam gösterildiğinden emin olun. Yüksek kazancın emekli aylığına yansıması için bordroda tam olarak gösterilmesi gerekiyor. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de gösterilmesi önemli. İkramiye, prim gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklendiğinden emin olunmalı. Bu sayede prime esas kazancınız, dolayısıyla da bağlanacak emekli aylığınız yükselecektir.
■ Maaşı bordroda olduğundan düşük gösterilenler ne yapabilir?
Eğer aldığınız ücret düşük gösteriliyorsa öncelikle işverenden bunun düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Eğer işveren bu durumda ısrarcı olursa SGK'ya durumu iletebilir, belgelerinizle birlikte hakkınızı arayabilirsiniz.
■ Birden çok yerde çalışmak emekli aylığını artırır mı?
Birden fazla yerde sigortalı çalışmak prim gün sayısını etkilemez ama prime esas kazancı yükseltir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, prim gün sayısı açısından 1 ay '30 gün' sayılır. Prim gün sayısı değişmez ancak kazançlar yükselir. Bu da emekli aylığını yükseltici etki yapacaktır.
■ Çok prim mi çok kazanç mı?
Emekli aylığının tutarında en önemli belirleyici prime esas kazanç. Primi yüksek kazanç üzerinden yatırılanların alacağı emekli aylığı da yüksek oluyor.
■ Emeklilik başvurusunu ayın başında ya da sonunda yapmak fark eder mi?
Emeklilik tarihi ve maaşı açısından ayın 1'i ile 30'u açısından hiçbir fark bulunmuyor. İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlıyor.
Örneğin; bu ay başvuracaksanız, 1'inde de başvursanız, 30'unda da başvursanız 1 Ağustos'tan itibaren emekli aylığına hak kazanırsınız.
NASIL HESAPLANIYOR?
2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE
- Üç dönem aylık bağlama oranı
- 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197 (2025 yılı enflasyonu olan % 30.89 + % 3.6'lık büyümenin % 30'u olan % 1.08)
- 2026 yılı maaş zammı: 1,3211 (% 12.19 + % 17.76)
- 2027 zamları
2027'DE DİLEKÇE VERİLİRSE
- ■ Üç dönem aylık bağlama oranı
- ■ 2025 yılı güncelleme katsayısı: 1,3197
- ■ 2026 yılı güncelleme katsayısı tahmini: 1,2714 ya da 1,3014
- ■ 2027 zamları
4.97 PUANLIK FARK
Emeklilik dilekçesinin hangi tarihte verildiği neden önemli?
Emeklilik başvuru tarihi, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12.19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17.76 oldu. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara enflasyon tahminine göre yüzde 32.11 artış yansıtılacak. Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine, 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26, OVP'deki büyüme tahmini de yüzde 3.8. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı yüzde 27.14 yani 1,2714 olarak bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.21, büyüme tahmini de yüzde 3.1 olarak yer aldı. Buna göre de güncelleme katsayısı yüzde 30.14, yani 1,3014 olarak bekleniyor. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan 1.97-4.97 puan daha avantajlı olabileceğini gösteriyor.
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