Beşiktaş'tan bir transfer daha! Hedefte Joe Willock var
Beşiktaş’ın orta saha transferi için gündemine aldığı Newcastle Unitedlı Joe Willock cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun temsilcisinin siyah-beyazlılarla görüşmeler yapmak üzere İstanbul’a geldiği belirtildi.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha bölgesi için alternatif isimlerle temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer listesine Newcastle United forması giyen Joe Willock da eklendi.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ
Joe Willock'un temsilcisi, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi. Beşiktaşlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından oyuncunun temsilcisinin İstanbul'dan ayrıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMEYE OLUMLU BAKIYOR
Joe Willock'un Beşiktaş'ta forma giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların İngiliz orta saha için oyuncu tarafıyla gerçekleştirdiği ilk temasların ardından görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILINA GİRDİ
Newcastle United, Joe Willock'u 2021 yazında Arsenal'dan kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu, Newcastle ile altı yıllık sözleşme imzaladı. Willock'un mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek. Transfermarkt verilerinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 39 MAÇTA OYNADI
Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmî karşılaşmada görev yaptı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başladı ve toplam 1.651 dakika sahada kaldı. Sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı. Willock, sezon içindeki tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanan karşılaşmada kaydetti. Newcastle United, deplasmandaki mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
JOE WILLOCK KİMDİR?
Tam adı Joseph George Willock olan futbolcu, 20 Ağustos 1999'da İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Arsenal altyapısında yetişen Willock, Londra ekibinin A Takımı'nda 78 karşılaşmada görev yaptı ve 11 gol kaydetti. İngiliz orta saha, 2021 yılının başında kiralık olarak Newcastle United'a katıldı. Willock, Newcastle'daki kiralık döneminin son yedi Premier Lig karşılaşmasında da gol attı. İngiliz futbolcu, aynı yılın ağustos ayında bonservisiyle Newcastle United'a transfer oldu.
MERKEZ ORTA SAHADA GÖREV YAPIYOR
Joe Willock'un ana mevkisi merkez orta saha. Sağ ayaklı futbolcu hücuma dönük orta saha ve sağ orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor. Newcastle United'ın resmî oyuncu profilinde boyu 1,79 metre olarak belirtiliyor.