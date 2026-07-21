Beşiktaş'tan bir transfer daha! Hedefte Joe Willock var

Joe Willock GEÇEN SEZON 39 MAÇTA OYNADI Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmî karşılaşmada görev yaptı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başladı ve toplam 1.651 dakika sahada kaldı. Sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı. Willock, sezon içindeki tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanan karşılaşmada kaydetti. Newcastle United, deplasmandaki mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Joe Willock JOE WILLOCK KİMDİR? Tam adı Joseph George Willock olan futbolcu, 20 Ağustos 1999'da İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Arsenal altyapısında yetişen Willock, Londra ekibinin A Takımı'nda 78 karşılaşmada görev yaptı ve 11 gol kaydetti. İngiliz orta saha, 2021 yılının başında kiralık olarak Newcastle United'a katıldı. Willock, Newcastle'daki kiralık döneminin son yedi Premier Lig karşılaşmasında da gol attı. İngiliz futbolcu, aynı yılın ağustos ayında bonservisiyle Newcastle United'a transfer oldu.