Adalet Bakanlığından Rojin Kabaiş açıklaması: DNA analizi yapıldı

Bakanlık, "Adli Tıp Kurumu tarafından Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilen kıyafetlere ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlandığı ifade edildi.

Kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve gerçekleştirilen biyolojik incelemelerin ardından rapor düzenlendiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA LEKE VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINDI

Adli Tıp Kurumu tarafından iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındığı bildirildi.

Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ve Y-STR DNA analizlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.