İsa Aras Mersinli anne ve babasını nasıl öldüreceğini yazmış! Dijital belge ortaya çıktı: Bıçaklayıp, çamaşır suyu dökeceğim

Okul saldırganı, hayal aleminde diğer saldırganlarla yarışa girmiş. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ANNE VE BABASINI NASIL ÖLDÜRECEĞİNİ YAZMIŞ

Belgeye göre İsa Aras Mersinli ablasını çok sevdiği için onu öldürüp öldürmeme konusunda kararsız kaldığı ortaya çıktı. İsa Aras Mersinli, belgede anne ve babasını nasıl öldüreceğini ise şöyle anlattı:

"Siz bunu okuduğunuzda ya büyük bir şey planlıyor olacağım ya büyük bir şey yapmış olacağım ya da büyük bir şey yapmak üzereyim. Hayatım boyunca yalnızdım, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım, insanlar beni tanıyacak. Bu fikri seviyorum, insanların beni tanıması, beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesi hayvanı gibi bakmaması...

Bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde, sonunda beni fark edecekler, başka seçenekleri olmayacak ve bunu seviyorum, ancak bunun neden böyle olduğunun sebebi bu olduğuna inanıyorum, bu yalnızlık duygusu, yaptığım şeyi neden yaptığımı veya ileride ne yapacağımı neden yaptığın bir nedeni olarak görülüyor, her gün insanlarla görüşüyorum, her gün stres yaşıyorum, her gün tek başıma düşüncelerimle baş başa oturuyorum, her gün boşuna yaşıyorum, hiçbir şey elde edemiyorum, sadece korku ve nefret duyguları hissediyorum ve bunun sebebi hepinizsiniz.