CHP’de 7 ilçe yönetimi görevden alındı: Disiplin süreci başlatıldı

Tekin, CHP'yi temsil eden herkesin parti tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlaka bağlı kalmak zorunda olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıklarında yer alan, bu sürece aracılık eden veya parti kimliğiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunan yöneticilerin görevlerine devam edemeyeceğini belirtti.

TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Açıklamada, söz konusu ilçe başkanları ve yönetimlerinin görevden alındığı, ilçe başkanlarının ise tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edildiği bildirildi.

Görevden alınan ilçe yönetimleri şöyle sıralandı:

CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi, CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi ile CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi.

Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir." ifadelerini kullandı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel