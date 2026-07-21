Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sanchez'e tebrik, Letonya'ya güvenlik mesajı! Gazze'deki Dünya Kupası sevinci vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu dolayısıyla Sanchez'i tebrik ederken, Gazze halkının İspanya'nın zaferine gösterdiği sevincin Filistin konusundaki vicdani tutumun yansıması olduğunu vurguladı. Letonya lideriyle görüşmesinde ise NATO Ankara Zirvesi'nin kararlarını değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin Baltık bölgesinin güvenliğine verdiği öneme ve iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğini geliştirme hedeflerine dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan peş peşe telefon diplomasisi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İSPANYA'YA DÜNYA KUPASI TEBRİĞİ
Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti.
Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi.
SANCHEZ'E 2027 DAVETİ
Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sánchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
BİR TELEFON DA LETONYA CUMHURBAŞKANI İLE
Aynı zamanda Başkan Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi'nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
BAŞKAN ERDOĞAN BALTIK BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİNİ İŞARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.
Erdoğan, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.