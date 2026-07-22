İstanbul'da gök gürültülü sağanak kapıda: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Temmuz ayı son haftasına yönelik paylaştığı son verilere göre, Türkiye genelinde aşırı sıcaklar yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Hafta ortasında 44 dereceye kadar çıkan kavurucu sıcaklar, hafta sonuna doğru özellikle kuzey ve iç kesimlerde yerini ani serinlemeye ve kuvvetli yağış geçişlerine terk edecek.
Özellikle İstanbul ve Ankara sakinlerini hareketli bir hava trafiği bekliyor. Çarşamba günü başlayan yağışlı sistem, Perşembe ve Cuma günleri etkisini artırarak Cumartesi günü neredeyse tüm yurdu saracak. Hafta sonu planı yapanların, ani sel ve su baskınlarına karşı Marmara ve Karadeniz bölgeleri için yapılan uyarıları dikkate alması hayati önem taşıyor.
GÜN GÜN HAVA DURUMU ANALİZİ
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: GÜNEY YANIYOR, KUZEYDE YAĞIŞ BAŞLIYOR
Haftanın ortasında Türkiye iki farklı hava kütlesinin etkisi altında. Güney kesimlerde termometreler rekor kırarken, Antalya ve Muğla çevrelerinde sıcaklık 44 dereceye kadar ulaşıyor. İstanbul ise güne 32 derecelik bir sıcaklık ve gök gürültülü sağanak yağışla başlıyor. Ankara'da henüz yağış yok, 34 derecelik parçalı bulutlu bir hava hakim.
23 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞ İÇ KESİMLERE İLERLİYOR
Perşembe günü yağışlı hava etkisini genişletiyor. İstanbul'da yağış devam ederken sıcaklık 31 dereceye geriliyor. Asıl değişiklik ise Ankara'da yaşanıyor; başkentte gök gürültülü sağanak yağış başlıyor ve sıcaklık bir anda 27 dereceye düşüyor. Karadeniz kıyı hattı boyunca yağışlar yerel olarak kuvvetli seyrediyor.
24 TEMMUZ CUMA: MARMARA VE KARADENİZ HATTI ISLANIYOR
Cuma günü yağışlar Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyini tamamen etkisi altına alıyor. İstanbul 30 dereceye, Ankara ise 28 dereceye geriliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Şanlıurfa, Mardin hattı) ise 41 derecelik aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
25 TEMMUZ CUMARTESİ: HAFTANIN EN SERİN VE YAĞIŞLI GÜNÜ
Cumartesi günü haritanın neredeyse tamamı "şimşek" sembolleriyle kaplı. Yağışlar Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar iniyor. İstanbul 28 dereceye kadar düşerken, asıl sürprizi Ankara yaşıyor; başkentte termometreler Temmuz ayı için oldukça düşük olan 22 dereceyi gösteriyor. Bu, hafta başındaki sıcaklığa göre 12 derecelik dev bir düşüş demek.
26 TEMMUZ PAZAR: BATIDAN TEMİZLENMEYE BAŞLIYOR
Haftanın son gününde yağışlı sistem doğuya doğru kayıyor. İstanbul'da yağışlar kesiliyor ve hava az bulutlu 30 dereceye yükseliyor. Ankara'da ise bulutlu hava (24 derece) devam etse de yağış etkisini kaybediyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak geçişleri pazar günü de sürecek.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI
İstanbul'da Çarşamba günü başlayıp Cumartesi akşamına kadar aralıklarla sürecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ankara'da ise Cumartesi günü yaşanacak olan sert sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağış, mevsim normallerinin dışına çıkılacağını gösteriyor.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Haftanın en yüksek sıcaklığı Çarşamba günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de 44 derece ile kaydedilirken, en düşük gece sıcaklıkları ise hafta sonu Erzurum ve Kars çevrelerinde 10-11 derecelere kadar gerileyecek. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması öneriliyor.
22 TEMMUZ 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- Bursa: 36°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Çanakkale: 36°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu.
- İstanbul: 34°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu. Akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Kırklareli: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
EGE
Kıyı kesimlerinde az bulutlu ve açık, iç kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
- Denizli: 38°C – Parçalı ve az bulutlu.
- İzmir: 38°C – Az bulutlu ve açık.
- Manisa: 40°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Muğla: 38°C – Az bulutlu ve açık.
AKDENİZ
Batı kesimlerinde parçalı ve az bulutlu, doğu ile iç kesimlerde yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.
- Adana: 37°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Antalya: 44°C – Az bulutlu ve açık.
- Burdur: 36°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Hatay: 33°C – Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu hava etkili olacak.
- Ankara: 33°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Çankırı: 34°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Eskişehir: 33°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Konya: 34°C – Parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
- Bolu: 31°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Düzce: 34°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Kastamonu: 33°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Zonguldak: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
- Amasya: 33°C – Parçalı ve az bulutlu.
- Rize: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Samsun: 30°C – Parçalı bulutlu.
- Trabzon: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Erzurum: 29°C – Parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Kars: 28°C – Parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Malatya: 36°C – Az bulutlu.
- Van: 30°C – Parçalı bulutlu. Doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Diyarbakır: 41°C – Az bulutlu ve açık.
- Mardin: 39°C – Az bulutlu ve açık.
- Siirt: 39°C – Az bulutlu ve açık.
- Şanlıurfa: 42°C – Az bulutlu ve açık.