İstanbul'da gök gürültülü sağanak kapıda: Sıcaklıklar düşüyor

Özellikle İstanbul ve Ankara sakinlerini hareketli bir hava trafiği bekliyor. Çarşamba günü başlayan yağışlı sistem, Perşembe ve Cuma günleri etkisini artırarak Cumartesi günü neredeyse tüm yurdu saracak. Hafta sonu planı yapanların, ani sel ve su baskınlarına karşı Marmara ve Karadeniz bölgeleri için yapılan uyarıları dikkate alması hayati önem taşıyor.

GÜN GÜN HAVA DURUMU ANALİZİ

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA: GÜNEY YANIYOR, KUZEYDE YAĞIŞ BAŞLIYOR

Haftanın ortasında Türkiye iki farklı hava kütlesinin etkisi altında. Güney kesimlerde termometreler rekor kırarken, Antalya ve Muğla çevrelerinde sıcaklık 44 dereceye kadar ulaşıyor. İstanbul ise güne 32 derecelik bir sıcaklık ve gök gürültülü sağanak yağışla başlıyor. Ankara'da henüz yağış yok, 34 derecelik parçalı bulutlu bir hava hakim.

22 Temmuz Çarşamba günü güney bölgelerde 44 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar etkili olurken, İstanbul ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

23 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞ İÇ KESİMLERE İLERLİYOR

Perşembe günü yağışlı hava etkisini genişletiyor. İstanbul'da yağış devam ederken sıcaklık 31 dereceye geriliyor. Asıl değişiklik ise Ankara'da yaşanıyor; başkentte gök gürültülü sağanak yağış başlıyor ve sıcaklık bir anda 27 dereceye düşüyor. Karadeniz kıyı hattı boyunca yağışlar yerel olarak kuvvetli seyrediyor.

23 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar Ankara dahil iç kesimlere yayılırken, güney ve güneydoğuda 42 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

24 TEMMUZ CUMA: MARMARA VE KARADENİZ HATTI ISLANIYOR

Cuma günü yağışlar Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyini tamamen etkisi altına alıyor. İstanbul 30 dereceye, Ankara ise 28 dereceye geriliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Şanlıurfa, Mardin hattı) ise 41 derecelik aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

24 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu geneline yayılırken; güneydoğu bölgelerinde 41 dereceyi aşan aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

25 TEMMUZ CUMARTESİ: HAFTANIN EN SERİN VE YAĞIŞLI GÜNÜ

Cumartesi günü haritanın neredeyse tamamı "şimşek" sembolleriyle kaplı. Yağışlar Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerine kadar iniyor. İstanbul 28 dereceye kadar düşerken, asıl sürprizi Ankara yaşıyor; başkentte termometreler Temmuz ayı için oldukça düşük olan 22 dereceyi gösteriyor. Bu, hafta başındaki sıcaklığa göre 12 derecelik dev bir düşüş demek.

26 TEMMUZ PAZAR: BATIDAN TEMİZLENMEYE BAŞLIYOR

Haftanın son gününde yağışlı sistem doğuya doğru kayıyor. İstanbul'da yağışlar kesiliyor ve hava az bulutlu 30 dereceye yükseliyor. Ankara'da ise bulutlu hava (24 derece) devam etse de yağış etkisini kaybediyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak geçişleri pazar günü de sürecek.

25 Temmuz Cumartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlar Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alırken, hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek Ankara'da 22 dereceye kadar geriliyor.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul'da Çarşamba günü başlayıp Cumartesi akşamına kadar aralıklarla sürecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ankara'da ise Cumartesi günü yaşanacak olan sert sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağış, mevsim normallerinin dışına çıkılacağını gösteriyor.