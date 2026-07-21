Kanarya tura yakın! Fenerbahçe Górnik Zabrze'yi devirdi
Fenerbahçe 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçında Górnik Zabrze ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk mücadelesinde Polonya ekibiyle kozlarını paylaşan Kanarya, Anderson Talisca'nın 37. dakikada frikikten attığı golle rakibini 1-0 yenip sahadan galip ayrıldı. Ayrıca rövanş için de avantaj yakaladı. İşte yaşananlar...
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup etti.
Mücadelede dakikalar 37'i gösterirken sahneye çıkan Anderson Talisca, frikikten ağları havalandırdı ve skoru tayin eden isim olarak galibiyeti getirdi.
İsmail Kartal ve öğrencileri, Polonya'daki rövanş öncesinde avantaj yakaladı. İkinci maç 29 Temmuz'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Gornik Zabrze'nin santrasıyla başladı.
6' Fenerbahçe etkili geldi
Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi. Kerem, rakibini çalımladıktan sonra pasını Bartuğ'a aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ'un sert şutunda kaleci güçlükle gole izin vermedi.
14' Talisca uzaktan denedi
Fred'in pasıyla ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Anderson Talisca, bekletmeden şutunu çekti. Brezilyalı yıldızın vuruşunda top yakın direğin yanından auta çıktı.
17' Mert kalesinde devleşti
Gornik Zabrze gole çok yaklaştı. Ikia Dimi'nin ortasında arka direkte boş kalan Janza sert vurdu. Kaleci Mert, etkili şutu kornere çelerek önemli bir kurtarışa imza attı.
27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı
Fenerbahçe, Skriniar'ın savunma arkasına gönderdiği pasla tehlike yarattı. Topla buluşan Semedo son çizgiye indikten sonra pasını penaltı noktasındaki Bartuğ'a çıkardı. Bartuğ'un vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.
37' GOL | Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın harika frikik golüyle öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı yıldız, yaptığı müthiş vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
İlk yarı sonucu | Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze
Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
49' Fred uzaktan denedi
Fenerbahçe ikinci yarıda Fred ile etkili geldi. Talisca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı orta saha, önünü boşalttıktan sonra şutunu çekti ancak top uzak direğin yanından auta çıktı.
54' Talisca gole çok yaklaştı
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile ikinci gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Schulze son anda gole izin vermedi.
63' Bartuğ direğe takıldı
Fenerbahçe farkı artırmaya çok yaklaştı. Fred'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu İrfan Can tek pasla Bartuğ'a aktardı. Ceza sahası dışında bekletmeden sert vuran Bartuğ'un şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
69' Fenerbahçe'de iki değişiklik
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile Bartuğ Elmaz oyundan çıktı. Marco Asensio ve Oğuz Aydın mücadeleye dahil oldu.
83' Greenwood oyuna dahil oldu
Fenerbahçe'de yeni transfer Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girerek sarı-lacivertli formayla sahadaki yerini aldı.
86' Greenwood gole yaklaştı
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile ikinci gole yaklaştı. Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Skriniar topu içeri çevirdi. Greenwood'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Maç sonucu | Fenerbahçe 1-0 Górnik Zabrze
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN BÜYÜK DESTEK
Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamayan Fenerbahçe'yi bu sezonki ilk eleme turu maçında on binlerce taraftar destekledi. Sarı-lacivertliler, tribünde "Kim olduğunu hatırla" sözünün yer aldığı bir pankart açarak takımlarının geçmişte yendiği dev rakipler için itici güç olmaya çalıştı.
Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, tribünde tek renk yakalanması adına sarı tişört dağıttı.
YENİLER KADRODA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transfer Nathan Aké'yi ilk 11'de görevlendirirken Mason Greenwood ve Marco Asensio yedekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk resmî karşılaşmasında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli teknik direktör İsmail Kartal, mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim etti. Savunma hattında Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké ve Jayden Oosterwolde görev aldı.
NATHAN AKÉ İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Aké, sarı-lacivertli formayla ilk resmî karşılaşmasına Górnik Zabrze karşısında çıktı.
İngiliz ekibi Manchester City'den kadroya katılan Hollandalı savunmacı, Milan Škriniar ile birlikte savunmanın merkezinde görevlendirildi.
Aké, daha önce Fenerbahçe'nin LASK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giymişti.
OOSTERWOLDE SOL BEKTE
Jayden Oosterwolde, Górnik Zabrze karşılaşmasına savunmanın solunda başladı.
Fenerbahçe'ye katıldığı ilk dönemde sol bekte görev yapan Hollandalı futbolcu, sonraki süreçte ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda forma giymişti.
İsmail Kartal, hazırlık karşılaşmalarında savunmanın merkezinde kullandığı Oosterwolde'yi sezonun ilk resmî maçında sol bekte görevlendirdi.
ORTA SAHADA BARTUĞ VE GUENDOUZI
Fenerbahçe'nin orta saha hattında Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi ve Fred yer aldı.
Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Kerem Aktürkoğlu görev yaparken ileri uçta Anderson Talisca forma giydi.
Fenerbahçe'nin Górnik Zabrze karşısındaki ilk 11'i Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca'dan oluştu.
GREENWOOD İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmî karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Maça yedekler arasında başlayan İngiliz hücum oyuncusu, Nathan Aké ile birlikte karşılaşmadan önce UEFA listesine eklendi. Cengiz Ünder ve Ognjen Mimović ise listeden çıkarıldı.
İsmail Kartal, maç öncesindeki basın toplantısında Greenwood'un bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ve Nathan Aké'nin fiziksel olarak daha hazır durumda bulunduğunu açıklamıştı.
ASENSIO YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Górnik Zabrze karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
İsmail Kartal, mücadeleden önce yaptığı açıklamada Asensio'nun ilk 11'de görev almayacağını ancak maç kadrosunda bulunacağını söylemişti.
FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif yedekler arasında yer aldı.
Sakatlığı bulunan Vedat Muriqi ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
TARAFTARLARDAN AZİZ YILDIRIM'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertli tribünlerden "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" sesleri yükselirken Aziz Yıldırım da taraftarları selamladı.
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