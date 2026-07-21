Kanarya tura yakın! Fenerbahçe Górnik Zabrze'yi devirdi

Fenerbahçe tribünleri takımına büyük destek verdi

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamayan Fenerbahçe'yi bu sezonki ilk eleme turu maçında on binlerce taraftar destekledi. Sarı-lacivertliler, tribünde "Kim olduğunu hatırla" sözünün yer aldığı bir pankart açarak takımlarının geçmişte yendiği dev rakipler için itici güç olmaya çalıştı.

Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, tribünde tek renk yakalanması adına sarı tişört dağıttı.