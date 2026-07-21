ÖZEL | İsmail Kartal'dan Nelson Semedo sözleri! Neler konuştuklarını açıkladı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi 1-0 yenerek rövanş için büyük avantaj yakaladı. Sarı-lacivertli ekipte performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Nelson Semedo yer aldı. Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Portekizli futbolcunun performansını sordu.
Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Nelson Semedo'nun Górnik Zabrze karşısındaki hücum performansını sordu. Rakip takımın teknik direktörünün Portekizli futbolcunun oynamasına şaşırdıklarını ve kendilerini zorladığını söylediğini hatırlatarak şu soruyu yöneltti: "Semedo bugün yüzde 100 hazır mıydı? Savunmada fazla işi düşmedi ancak hücumda ekstra işler yaptı. Hücum performansı beklentilerinizi karşıladı mı?"
"BANA GÜVENEBİLİRSİN DEDİ"
İsmail Kartal, Semedo'nun takıma katılmasının üzerinden yalnızca dört gün geçtiğini belirterek, "Semedo geleli dört gün oldu. Geldiğinde kendisiyle konuştum ve fiziksel olarak hazır olup olmadığını sordum. Bana, 'Bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için yalnızca dört gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım. Bana güvenebilirsin hocam' dedi." ifadelerini kullandı.
"ANTRENMANLARDA ÇOK POZİTİFTİ"
Portekizli futbolcunun antrenmanlardaki görüntüsünden memnun kaldıklarını söyleyen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antrenmanlardaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif ve enerjisi yüksek geldi."
"HÜCUMU SONUÇLANDIRMASINI İSTEDİM"
İsmail Kartal, Semedo'dan hücum aksiyonlarını sonuçlandırmasını istediğini belirterek, "Kendisine, 'Hücuma çıkıyorsan o hücumu üretken bir şekilde sonuçlandırmalısın. İleri gidip hiçbir şey yapmadan geri dönmeni istemiyorum' dedim. Ceza sahasına ve altıpas bölgesine girmesini, orta yapmasını, şut atmasını ve hücum koşuları gerçekleştirmesini istedim. Bunları antrenmanlarda çalıştık." dedi.
"VERDİĞİMİZ ŞANSI İYİ KULLANDI"
Semedo'nun ortaya koyduğu performansı değerlendiren Kartal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Bu nedenle tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. Kendisine verdiğimiz şansı iyi değerlendirdi."