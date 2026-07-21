ÖZEL | İsmail Kartal'dan Nelson Semedo sözleri! Neler konuştuklarını açıkladı

Takvim.com.tr editörü Görkem Ağgündüz, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Nelson Semedo'nun Górnik Zabrze karşısındaki hücum performansını sordu. Rakip takımın teknik direktörünün Portekizli futbolcunun oynamasına şaşırdıklarını ve kendilerini zorladığını söylediğini hatırlatarak şu soruyu yöneltti: "Semedo bugün yüzde 100 hazır mıydı? Savunmada fazla işi düşmedi ancak hücumda ekstra işler yaptı. Hücum performansı beklentilerinizi karşıladı mı?"

İsmail Kartal

"BANA GÜVENEBİLİRSİN DEDİ"

İsmail Kartal, Semedo'nun takıma katılmasının üzerinden yalnızca dört gün geçtiğini belirterek, "Semedo geleli dört gün oldu. Geldiğinde kendisiyle konuştum ve fiziksel olarak hazır olup olmadığını sordum. Bana, 'Bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için yalnızca dört gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım. Bana güvenebilirsin hocam' dedi." ifadelerini kullandı.

"ANTRENMANLARDA ÇOK POZİTİFTİ"

Portekizli futbolcunun antrenmanlardaki görüntüsünden memnun kaldıklarını söyleyen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antrenmanlardaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif ve enerjisi yüksek geldi."