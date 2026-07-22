Sabah'tan Özgür Özdemir'e konuşan anne Nuray Torun, "Savcılık olayın her yönünü titizlikle araştırdı. 'Pusu kurulmuş olabilir mi?' ihtimali de değerlendirilerek hem geçmişe dönük hem de olay gününe ait çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Kızımın ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkında da kapsamlı araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası değil, 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı" dedi.

"HASBİ DEDE GEZİYOR"

Kızının, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olduğunu hatırlatan Nuray Torun, Dede'nin toplum içinde rahat tavırlar sergilemesine tepki gösterdi. Anne Torun, "Hasbi Dede'nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda hadsizce ve pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor. Sokakta görüştüğü kişilere, 'benim kusurum yok, taciz içerikli mesajları ben yazmadım' diyor. Halen daha mesajları kendi kızının yazdığını öne sürüyor. Oysa ki mahkeme, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ederek, kızına 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası verdi. Ancak cezası ertelendi. Hasbi Dede'nin kızı da benim kızımla aynı yaşta. Benim kızım toprak altında ama o çok rahat. Bu nasıl vicdan, bu nasıl rahatlık, anlamıyorum" dedi.