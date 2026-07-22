CHP'li Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan Tuana'nın ölümüne ilişkin davada acılı anneden tepki: Tacizcisi sokakta geziyor
CHP’li belediye başkanı Hasbi Dede’nin tacizine uğradıktan sonra kazada hayatını kaybeden Tuana Elif Torun’un annesi Nuray Torun: Hasbi Dede’nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor.
Giresun'un Görele ilçesinde, eski CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında, 2 hafta önce hazırlanan iddianameyle "Olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açıldı. 1,97 promil alkollü halde araç kullanarak hız yapan ve çarptıktan sonra frene basabilen sürücü hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendiği dava, önümüzdeki günlerde görülecek.
"BU KAZA DEĞİL"
Sabah'tan Özgür Özdemir'e konuşan anne Nuray Torun, "Savcılık olayın her yönünü titizlikle araştırdı. 'Pusu kurulmuş olabilir mi?' ihtimali de değerlendirilerek hem geçmişe dönük hem de olay gününe ait çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Kızımın ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkında da kapsamlı araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda olayın bir trafik kazası değil, 'olası kastla öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı ve dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı" dedi.
"HASBİ DEDE GEZİYOR"
Kızının, CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olduğunu hatırlatan Nuray Torun, Dede'nin toplum içinde rahat tavırlar sergilemesine tepki gösterdi. Anne Torun, "Hasbi Dede'nin hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda hadsizce ve pervasızca dolaşması yüreğimi sızlatıyor. Sokakta görüştüğü kişilere, 'benim kusurum yok, taciz içerikli mesajları ben yazmadım' diyor. Halen daha mesajları kendi kızının yazdığını öne sürüyor. Oysa ki mahkeme, taciz içerikli mesajların Hasbi Dede'nin kızı tarafından yazılmadığını tespit ederek, kızına 'suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası verdi. Ancak cezası ertelendi. Hasbi Dede'nin kızı da benim kızımla aynı yaşta. Benim kızım toprak altında ama o çok rahat. Bu nasıl vicdan, bu nasıl rahatlık, anlamıyorum" dedi.
TACİZCİ BAŞKAN 1.5 YILLA KURTULDU
Hasbi Dede, annesi Nuray Torun da belediyede çalışan 16 Yaşındaki Tuana Elif Torun'a, mesaj yoluyla cinsel tacizde bulundu. Olay ortaya çıkınca, mesajları kendi kızının yazdığını iddia etti. 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla kurtuldu. Kızına da "suçu üstlenme" suçundan verilen 16 gün hapis cezası ertelendi.
Tacizle ilgili yargılama sürerken, 1,97 promil alkollü halde direksiyona geçen ve aşırı hız yapan Adem Hasbaş, 28 Mart 2026'da yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun'a çarparak ölümüne neden oldu. Hasbaş hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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