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CHP’de yeni parti hareketliliği: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu

Numan Kurtulmuş ile TBMM’de yaklaşık bir saat görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta Özgür Özel’in yeni parti kararına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi’nde kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi.

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CHP’de yeni parti hareketliliği: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu

Özgür Özel'in yeni partinin önümüzdeki günlerde milletvekilleri tarafından kurulacağını açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir görüşme trafiği başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.

Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki görüşme öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasaya ilişkin gerçekleştirilen görüşme, Mermerli Salon'da yaklaşık bir saat sürdü.

Video Oynatma İkonu CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi

CHP’de yeni parti alarmı: Kılıçdaroğlu milletvekillerini topladı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır)CHP’de yeni parti alarmı: Kılıçdaroğlu milletvekillerini topladı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır)

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Görüşmenin ardından TBMM'den ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Özgür Özel'in yeni parti kararına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin açıklamasında, "Bugün Türkiye'de bir 'Yeni' kuruluyor. Bu 'Yeni', il il, ilçe ilçe yerelden kurulup geliyor. Yeni Parti milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Özel ayrıca yeni yapının yalnızca CHP'lilerle sınırlı olmayacağını ve farklı kesimlere açık olacağını belirtmişti.

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