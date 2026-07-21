CHP’de yeni parti hareketliliği: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu

Özgür Özel'in yeni partinin önümüzdeki günlerde milletvekilleri tarafından kurulacağını açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir görüşme trafiği başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.

Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki görüşme öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasaya ilişkin gerçekleştirilen görüşme, Mermerli Salon'da yaklaşık bir saat sürdü.

CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi