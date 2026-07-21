CHP’de yeni parti hareketliliği: Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle buluştu
Numan Kurtulmuş ile TBMM’de yaklaşık bir saat görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta Özgür Özel’in yeni parti kararına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezi’nde kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi.
Özgür Özel'in yeni partinin önümüzdeki günlerde milletvekilleri tarafından kurulacağını açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir görüşme trafiği başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.
Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki görüşme öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te bir araya geldi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasaya ilişkin gerçekleştirilen görüşme, Mermerli Salon'da yaklaşık bir saat sürdü.CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Görüşmenin ardından TBMM'den ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Özgür Özel'in yeni parti kararına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.
Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin açıklamasında, "Bugün Türkiye'de bir 'Yeni' kuruluyor. Bu 'Yeni', il il, ilçe ilçe yerelden kurulup geliyor. Yeni Parti milletvekillerimiz tarafından önümüzdeki günlerde kurulacak." ifadelerini kullanmıştı.
Özel ayrıca yeni yapının yalnızca CHP'lilerle sınırlı olmayacağını ve farklı kesimlere açık olacağını belirtmişti.