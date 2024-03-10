Çağla Şikel ile yollarını ayıran Nail Gönenli’nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Maken-sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ'dan boşandı. 2 çocuk annesi Şıkel, seneler sonra yeni bir aşka yelken açtı. Avukat Nail Gönenli ile ilişkiye başladı. Nail Gönenli için "Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım fakat o, bu boşluğu bulup içeri girdi.

Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız" demişti. Hatta Şıkel çocuklarıyla birlikte kutladığı annesinin doğum gününe sevgilisini de getirmişti.

Şıkel aile pozunda sevgilisini de görünce fotoğrafa beğeni ve kalp emojileri yağmıştı. Ancak herkesin "Evlenecekler" gözüyle baktığı bu ilişki hüsranla sonlandı. Şıkel kendini yogaya verirken eski sevgili kalbini boş bırakmadı. Ünlü avukat Nail Gönenli hemen yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre oyuncu Hazal Subaşı ile yakınlaştı. Sevgililer İstanbul gecelerine aktı. Çiçeği burnunda çiftin çok mutlu olduğu vurgulandı.