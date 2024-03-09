Seyrantepe’de büyük isyan!

RAMS Park'ta oynanan G.Saray-Rizespor maçında hakem kararları tartışma yarattı. 22. dakikada Lucas Torreira, Olawoyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu poziyonda hakem Bahattin Şimşek, Rize lehine faul kararı verdi.

Kırmızı kart bekleyen Galatasaraylı futbolcular maçın hakemine itiraz etti. İtirazını sürdüren Icardi, sarı kart gördü. Ayrıca ilk yarıda Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın topa ceza sahası dışında elle müdahale ettiği gerekçesiyle de Sarı-Kırmızılılar, uzun süre tepki gösterdi. Hakem ise 'devam' dedi. Bu pozisyonlar sosyal medyada çok tartışıldı. G.Saray da paylaşım yaparak hakeme tepki gösterdi.