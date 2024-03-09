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'Ramiz Dayı' Kerem Demirbay 3 kez sahne aldı! Cimbom Rize önünde gol şov yaptı

Sarı-Kırmızılılar seyircisi önünde Köhn, Kerem Demirbay (3), Torreira ve Icardi’nin golleriyle farklı kazandı. Zirvede maç fazlasıyla da olsa fark ilk kez 5’e çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
’Ramiz Dayı’ Kerem Demirbay 3 kez sahne aldı! Cimbom Rize önünde gol şov yaptı

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Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor'u 6-2 mağlup etti. 9'da Mertens'in kullandığı kornerde, uzaklaştırılan topa ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran Köhn, fileleri havalandırdı:

1-0. 31'de Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleciden topu Torreira tamamladı: 2-0. 38'de Rize farkı 1'e indirdi. Shelvey'nin pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlğı ağlara gönderdi: 2-1. 40'da Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayından ağlarla buluştu: 3-1. 45'te Kerem Demirbay ceza sahası dışından yine enfes vurdu:

4-1. ilk yarı bu sonuçla bitti. 61'de Hojer'in frikiğinde Olawoyin'e çarpan top ağlara gitti: 4-2. 64'te Mertens ceza sahasında Höjer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bahattin Şimşek penaltı dedi. Topun bayına geçen Kerem Demirbay topu ağlara yolladı: 5-2. 85'de Tete'nin pasında Icardi kaleciyle karşı karşıya hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi: 6-2.

Art arda FÜZELER
RAMS Park'ta dün gece sezonun en unutulmaz maçlarından birisi oynandı. Galatasaray adına Derrick Köhn 1 kez, Kerem Demirbay da 2 kez uzaktan şutlarla ağları sarstı. Rizespor'un ilk golünde de Hojer ceza sahası dışından mükemmel bir gol attı. Maçı izleyenlerin adeta gözlerinin pası silinmiş oldu.

1 SEZONDA 2. KEZ YAPTI!
Galatasaray dünkü zaferle birlikte ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Sezonun ilk yarısında da bu seriyi yakalayan Cimbom 1 sezon içinde bunu başaran ilk takım oldu.

PEMBE PANTER
Mauro Icardi, kasım ayından bu yana ilk kez akan oyunda gol attı. Öte yandan Arjantinli süper star, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak saçlarını pembeye boyattı. Icardi'ye gündem sarsan yeni saç stili uğurlu geldi.

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