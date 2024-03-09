Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyetin ardından konuştu

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 6-2 mağlup ederek 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5 puana çıkartan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, maçın ardından konuştu. İç sahada üst üste 18 maç kazanarak Lucescu'nun rekorunu egale eden Okan Buruk, "Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisini kazanmıştık. Ama her hafta daha da zor. Bu yüzden iyi hazırlanmalıydık. 6-2'lik skor güzel ama önemli olan maçı kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

HEDEF 24 VE 25. ŞAMPİYONLUK

Ayrıca Buruk, "Savunmada eksiklerimiz vardı. Berkan'ı stoper oynattık. Orjinal stoperlerimiz sakattı. Kaan da sakatlanınca Barış'ı oraya çektik. Kaan'ın sakatlığı umarım önemli değildir ama kötü şekilde çıktı. Durumuna bakacağız. Skor 2-1'e gelince reaksiyon verdik ve 2 golle devreye 4-1 girdik. Bu önemliydi. Bizim yolumuz belli, o da şampiyonluk. İç sahada galibiyet rekorunu egale eden ben değilim, bunu yapan Galatasaray" dedi. "En çok şampiyon olan, en çok kupası olan biziz. Hedefimiz önce 24, sonra 25. şampiyonluk" diyen Buruk, Derrick Köhn ve Kerem Demirbay'ın performansından memnun olduğunu da dile getirdi.



CİMBOM'DA KAAN ŞOKU

KAAN Ayhan, dün Rizespor maçına ilk 11'de başladı. Fıtık problemi nedeniyle ameliyatını erteleyen ve fedakarlık yaparak oynayan Ayhan, mücadeleye devam edemedi. 23'te sakatlık geçiren Kaan Ayhan, kenara gelirken yerine Wilfried Zaha oyuna girdi. Öte yandan Kaan'ın oyundan çıkmasının ardından Barış Alper Yılmaz, sağ bek mevkisine geçti. Zaha ise kanatta görev aldı.



HAKIM ZIYECH 16 MAÇ SONRA

Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech, Rizespor maçının kadrosunda yer aldı. Lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplamda 16 maç sonra kadroda şans bulan Ziyech, karşılaşmanın 77. dakikasında Mertens'in yerine oyuna girdi.



Muslera'dan 4. DALYA

Aslan'ın 37. yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Rizespor sınavıyla birlikte 400. lig maçına çıktı. Deneyimli eldiven bu maçlarda 385 gol yedi ve 154 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 kez de Süper Kupa kazanmayı başardı.



TORREİRA ÇOK MUTLU

G.Saray forması ile ilk golünü atan Torreira, "Bu anı bekliyordum. Çok mutluyum" dedi.