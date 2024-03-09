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Eylem Tok trafik canavarı oğlu ile sırra kadem bastı: Acı gerçek ortaya çıktı! Haberim yok diyen baba tüm kaçış planını organize etti

Oğuz Murat Acı’yı öldüren kazayı yapan Timur Cihantimur’un annesi olayla ilgili hikayeler yazarken, ‘Haberim yok’ diyen babanın tüm kaçış planını organize ettiği ortaya çıktı... 17 yaşındaki katille ilgili Kırmızı Bülten hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Eylem Tok trafik canavarı oğlu ile sırra kadem bastı: Acı gerçek ortaya çıktı! Haberim yok diyen baba tüm kaçış planını organize etti

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İstanbul Kemerburgaz'da bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un Mısır'a, ardından ABD'ye kaçtığı kesinleşti. Eylem Tok'un günlerdir, kazayla ilgili senaryolar yazarak hem kendini hem de oğlunu aklama çabaları hiçbir işe yaramadı. Oğuz Murat Acı'nın ailesinin avukatı Hacı Orhan, "Kaçıştan haberim yok" diyen baba Bülent Cihantimur'un sinsi kaçış planını organize ettiğini söyledi.

Orhan, "Babası, diğer çocukların babalarını arıyor, zaten bunların hepsi akrabalar. Diğer baba kendi oğlunun telefonunu aradığında telefonu bir görevli açıyor, 'Ben güvenlik görevlisiyim, bu telefon buraya, bana bırakıldı' deyip beyanda bulunuyor. Ne yazık ki orada bulunan ve olaya karışan kişiler tarafından ve o çarpan çocuğun annesi tarafından telefonlar götürüldü. Hakikaten şu an annenin yapmış olduğu eylem ne yazık ki acıları arttırmıştır ve ihmal yolu ile adam öldürmeye, kasten adam öldürmeye kadar gidecek olan bir süreci başlatmıştır. En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız'' dedi.

NEFES ALMIYOR
Acılı anne Pervin Acı ise gözyaşları içinde "O çocuğu annesi getirsin benim oğlum toprakta nefes alamıyor, onun çocuğu hiç olmazsa nefes alacak. Günah değil mi o çocuğa, o çocuğun geleceğini aldın. Herkes anne. Öyle bir içgüdü olur mu? Annelik içgüdüsü olsaydı önce benim yavrumu kurtarıp hastaneye gelip ne gerekiyorsa yapardı" dedi.

TELEFONU ELİMDEN ALDILAR
ATV kazasında yaralananlardan İbrahim Gümüş konuştu: Aracın farlarını görmemle çarpması bir oldu. Hepimiz başka yere savrulduk. Yardım istemek için telefonumu çıkardım. Ancak birileri elimden telefonumu aldı. Sonra teyzem telefonla beni arıyor. Beni aradıktan sonra telefona bir hanımefendi çıkıyor. 'Siz kimsiniz, İbrahim nerede?' diye bir soru soruyor. O da 'Siz kimsiniz' diye cevap veriyor. Teyzem de diyor ki 'Ben teyzesiyim sen kimsin?' diyor. Sonra telefonu yüzüne kapatıyor. Madem o kadar vicdanlılar adalete teslim olsunlar."

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