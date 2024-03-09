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En 'gisele' gözyaşları

Ünlü model Gisele Bundchen, 2022 yılında boşandığı eşi Tom Brady’nin sorulması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Gisele’in hayranları, ‘Ağlaması bile güzel’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
En ’gisele’ gözyaşları

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Ünlü model Gisele Bündchen ile Tom Brady boşanma haberleri ile uzunca bir süre konuşuldu. 2009 yılında dünyaevine giren Gisele Bündchen ile Tom Brady, 2022 yılının ekim ayında boşanma kararı aldı. Dağa Tırmanış" filmi için programda konuşan Gisele Bündchen, boşanmanın etkilerini henüz üzerinden atamadığını gösterdi. Robin Roberts ile yaptığı röportaj sırasında sunucu, ona ayrılıkla ilgili soru sorduğunda, ünlü model, boşanmasını 'bir rüyanın ölümüne' benzettiğini belirterek üzüntüsünü gösterdi. YÜZÜNÜ SAKLADI...
Roberts'ın "Nasılsın?" sorusu sonrasında ağlamaya başlayan Bündchen yüzünü kameranın aksi yönüne çevirerek; "Üzgünüm arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz izin verebilir misiniz?" ricasında bulundu. Gisele Bündchen, yakın zamanda jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente ile görülmüştü. Bündchen'e "Kalbinizi birine tekrar açabilir misiniz?" sorusu üzerine başlangıçta yanıt vermekte tereddüt etti ve gülümsedi. Ünlü model sonrasında; "Kalbimin şu anda olduğu yer, şu anda bulunduğum yerdir. Kendi gerçeğimi yaşıyorum ve bunun için özür dilemiyorum. Hayat bana bunu yaşatıyor" dedi.

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