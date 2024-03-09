Emekliye 15 bin TL promosyon: Hangi banka, ne veriyor?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda Mart ayı kampanyaları belli oldu. Kimi bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2022'de imzalanan protokol kapsamında 5 bin liraya varan ödeme yaparken, kimileri de 3 yıllık taahhütte bulunanlara otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, mobil uygulama kullanma, emekli yakınını getirme gibi koşullarla ödemeyi artırıyor.

Emekliler, seçtiği bankaya göre 15 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesiyle tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirken; Ocak'ta yüzde 49.25 artan maaşların ardından bankaların ödemeyi daha da artırması beklentileri bulunuyor. Peki halen hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için emeklilere, dul ve yetimlere ödenen promosyon tutarları şöyle:



HANGİ BANKA, NE VERİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 500, en çok toplamda 2.500 lira chip para.



DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...



FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.



GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca her otomatik fatura talimatına 1.000, toplamda da en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.



İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.



KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.



ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı verenlere ve yedek hesap başvurusu yapanlara maaşlarına göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Ayrıca maaş yatırılmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura ödeme talimatına bin 500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000 lira, mobil uygulama kullanımına da 1.500 lira ek ödül.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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