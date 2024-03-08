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Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında şok bir iddia ortaya atıldı! Eylem Tok'un Amerikan vatandaşı olan oğlunu, Mısır'dan sonra ABD'ye kaçırdı

Yazar Eylem Tok, gencecik bir babanın ölümüne neden olan oğlunu önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçırdı. Dün canlı yayına bağlandı. “Yine olsa yine yaparım” deyip vicdanları sızlattı. İkili hakkında Türkiye’ye iade talebi çıkarıldı.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında şok bir iddia ortaya atıldı! Eylem Tok’un Amerikan vatandaşı olan oğlunu, Mısır’dan sonra ABD’ye kaçırdı

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İstanbul'da meydana gelen kaza gündemin bir numaralı maddelerinden biri oldu. Yazar Eylem Tok ile ünlülerin estetik cerrahı olarak bilinen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur (16), lüks ciple kaza yaptı.

Kısa bir süre önce baba olan Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaraladı. Eylem Tok kazadan saatler sonra oğlunu alıp 4 saat içinde Mısır'a kaçtı.

Ardından Amerika'ya gitti. Tok, bir TV kanalına açıklama yaptı: "Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Oğlumu korumak zorundayım. Olay yerine gittiğimde çocuklar vardı. Hepsini aldım evlerine bıraktım. Olay biraz hafiflesin yani kana kan olmasın. Bilsem çıkar mıyım ya. Ben her an dönebilirim. Sadece çocuğumun güvende, adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Adalet yerini bulacak".

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için ABD'ye iade talebi iletildiğini açıkladı.

AMBULANS ÇAĞIRMADILAR
Bir görgü tanığı, vefat eden Murat Acı'yı kendi elleriyle çıkardığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada olaydan sonra şüpheli tarafına itfaiye ya da ambulansı aradıklarına dair bir tespit yapılamadığı belirtildi.

Eyüpsultan'da hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.

ADALET İSTİYORUM
Murat Acı'nın babası Özer Acı, bir televizyon kanalına bağlandı. Cihantimur ailesinin kendilerine 3 ve 4'üncü akrabaları üzerinden ulaşmaya çalıştığını söyledi. "Kan parası teklif ettiler mi" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. "Ederse kabul eder misiniz?" sorusuna "Bilemiyorum" yanıtını verdi. Bu arada Özer Acı, oğlunun ATV kullanmasını hiç istemediğini söyledi. O gece sarılıp ayrıldıklarını belirtti.

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