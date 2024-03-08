İstanbul'da meydana gelen kaza gündemin bir numaralı maddelerinden biri oldu. Yazar Eylem Tok ile ünlülerin estetik cerrahı olarak bilinen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur (16), lüks ciple kaza yaptı.

Kısa bir süre önce baba olan Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaraladı. Eylem Tok kazadan saatler sonra oğlunu alıp 4 saat içinde Mısır'a kaçtı.

Ardından Amerika'ya gitti. Tok, bir TV kanalına açıklama yaptı: "Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Oğlumu korumak zorundayım. Olay yerine gittiğimde çocuklar vardı. Hepsini aldım evlerine bıraktım. Olay biraz hafiflesin yani kana kan olmasın. Bilsem çıkar mıyım ya. Ben her an dönebilirim. Sadece çocuğumun güvende, adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Adalet yerini bulacak".



Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için ABD'ye iade talebi iletildiğini açıkladı.



AMBULANS ÇAĞIRMADILAR

Bir görgü tanığı, vefat eden Murat Acı'yı kendi elleriyle çıkardığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada olaydan sonra şüpheli tarafına itfaiye ya da ambulansı aradıklarına dair bir tespit yapılamadığı belirtildi.



Eyüpsultan'da hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.

ADALET İSTİYORUM

Murat Acı'nın babası Özer Acı, bir televizyon kanalına bağlandı. Cihantimur ailesinin kendilerine 3 ve 4'üncü akrabaları üzerinden ulaşmaya çalıştığını söyledi. "Kan parası teklif ettiler mi" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. "Ederse kabul eder misiniz?" sorusuna "Bilemiyorum" yanıtını verdi. Bu arada Özer Acı, oğlunun ATV kullanmasını hiç istemediğini söyledi. O gece sarılıp ayrıldıklarını belirtti.