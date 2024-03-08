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Oosterwolde’yi tutana aşk olsun

Kendi yarı alanında topu kaptı. Dzeko’nun pası sonrası vitesi 5’e taktı. Sonrasında müthiş bir bitiricilikle Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Oosterwolde’yi tutana aşk olsun

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F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde dün gece muhteşem bir gole imza attı. Kendi yarı alanından kaptığı topu orta sahada Dzeko'ya bırakan Oosterwolde, Bosnalı golcünün pası sonrası müthiş bir driblingle ceza sahası içine kadar indi.

Sonrasında ise kals golcülere taş çıkartan bir şutla topu ağlara gönderdi. 84'te olmasına rağmen müthiş bir hızla kaleye inen Hollandalı yıldız, Fenerbahçe taraftarından da büyük alkış topladı. Bu sezon Avrupa'da 11. maçına çıkan Oosterwolde, 2. golünü kaydetti. 22 yaşındaki yıldız oyuncu, "Gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

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