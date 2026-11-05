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Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu

Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart maçı sonrası Etiler'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Mekandan arka kapıyı kullanarak çıkmaya çalışan sarı-kırmızılı yıldızlar görüntü vermemek için akla karayı seçti. Lemina kazağını kafasına çekip zor anlar yaşarken, Torreira ise koruma şemsiyeleri altında aracına bindi.

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Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu

Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart maçı sonrası Etiler'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların Stuttgart maçı sonrası kutlama adresi Etiler oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Sarı-kırmızılı futbolcuların Stuttgart maçı sonrası kutlama adresi Etiler oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre oyuncular mekanın arka kapısından çıkış yaparken, Barış Alper Yılmaz farklı bir araca bindirildi.

Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu-3

Lemina kazağını kafasına çekerek kendisini gizlemeye çalışırken, aracına bindiği sırada pantolonunu düşürmemek için zor anlar yaşadı.

Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu-4

Torreira ise şemsiyelerle görüntü alınması engellenerek aracına bindirildi.

Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu-5

Öte yandan maça iş, sanat ve spor dünyası takımına tam destek verdi. Eski başkan Burak Elmas, sevgilisi Tuğçe Koçak ile stadyuma geldi.

Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu-6

Okan Buruk'un hayat arkadaşı Nihan Buruk ve Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır da tribündeki yerlerini aldı.

Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu-7

Eski futbolcu Felipe Melo da maçı izleyenler arasındaydı.

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