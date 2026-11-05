Galatasaraylı futbolcular Stuttgart maçı sonrası Etiler'de basıldı: Lemina ve Torreira'nın kaçış planı olay oldu
Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart maçı sonrası Etiler'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. Mekandan arka kapıyı kullanarak çıkmaya çalışan sarı-kırmızılı yıldızlar görüntü vermemek için akla karayı seçti. Lemina kazağını kafasına çekip zor anlar yaşarken, Torreira ise koruma şemsiyeleri altında aracına bindi.
Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart maçı sonrası Etiler'deki bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre oyuncular mekanın arka kapısından çıkış yaparken, Barış Alper Yılmaz farklı bir araca bindirildi.
Lemina kazağını kafasına çekerek kendisini gizlemeye çalışırken, aracına bindiği sırada pantolonunu düşürmemek için zor anlar yaşadı.
Torreira ise şemsiyelerle görüntü alınması engellenerek aracına bindirildi.
Öte yandan maça iş, sanat ve spor dünyası takımına tam destek verdi. Eski başkan Burak Elmas, sevgilisi Tuğçe Koçak ile stadyuma geldi.
Okan Buruk'un hayat arkadaşı Nihan Buruk ve Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır da tribündeki yerlerini aldı.
Eski futbolcu Felipe Melo da maçı izleyenler arasındaydı.
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