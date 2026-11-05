Yaz saati uygulaması kabul edilmeyince Trump çıldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, saatlerin ileri ve geri alınmasını sonlandıracak yasa tasarısının Senato tarafından hâlâ oylanmamasını eleştirerek erken kararan hava ve gün batımı saatlerine tepki gösterdi. Türkiye'de ise 2016 yılında Berat Albayrak döneminde hayata geçirilen ve muhalefetin eleştirilerine rağmen kesintisiz sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması, 10 yılda 27 milyar liralık elektrik tasarrufu sağlayarak küresel ölçekte örnek bir modele dönüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, yaz ve kış saati uygulamasını sonlandıracak yasa tasarısının hala Senato'dan geçmemesine tepki gösterdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz ve kış saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik açıklamada bulundu.
Gün batımının yerel saatle 17.00 sularında olduğuna, havanın erkenden karardığına işaret eden Trump, Senatonun bu düzenlemeyi hala onaylamamasının "çok kötü" olduğunu savundu.
Trump, ara seçimlerden önce bu meseleyi büyütmek istemediğini ancak Temsilciler Meclisinin düzenlemeyi birçok kez onaylayarak Senatoya gönderdiğini ancak Senatonun henüz bu konuyu ele almadığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.
ABD'DE YAZ SAATİ KRİZİ
ABD'de siyasetçiler, yaz saati uygulamasının yararları ve zararları ile saatlerin değişip değişmemesi gerektiği gibi konularda uzun zamandır tartışıyor.
Yaz saati uygulamasının sürdürülmesini isteyenler, Amerikan halkının bu sayede gün ışığından daha fazla yararlandığını savunuyor.
Donald Trump, geçen yıl Amerika'da 6 ayda bir yapılan saat değişikliğine son vereceğini ve Cumhuriyetçi Partinin nihayet bu sorunu çözeceğine söz vermişti.
ABD'de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde hayata geçirilen yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal yasayla ülke genelinde uygulanıyor.
Kongre, 1970'lerde kalıcı yaz saati uygulamasını benimsemiş ancak tepkiler üzerine 10 ay sonra bu yasa iptal edilmişti.
TÜRKİYE'DE BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI
Türkiye kalıcı yaz saati uygulamasına 2016'da, Berat Albayrak döneminde geçiş yaptı. Bu uygulama ile her yıl yaklaşık 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde ediliyor.
Kalıcı yaz saati uygulaması muhalefetin asılsız eleştirileriyle baltalanmaya çalışılsa da uygulamanın sonuçları ve yapılan pek çok uygulamanın ardından ABD ve Avrupa da kalıcı yaz saatine geçmek için hamlelerde bulunuyor.
MİLYARLARCA LİRA TASARRUF
Türkiye'de kış aylarında saatlerin geri alınmasına son veren kalıcı yaz saati uygulaması, ilk yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) raporlarıyla 540 milyon liralık tasarrufla meyvelerini vermeye başlayan model, 10 yıllık süreçte adeta milli bir kazanıma dönüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın paylaştığı güncel verilere göre; Ekim 2016 ile Mart 2025 arasındaki dönemde tam 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandı. Bu rakamın bugünkü ekonomik karşılığı ise yaklaşık 27 milyar liraya ulaştı. Albayrak'ın "Verimlilik dedik, bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı" sözleriyle kararlılıkla arkasında durduğu vizyon, 10 yıldır kesintisiz işliyor.