Hasan Tozkoparan ve Ekrem İmamoğlu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ŞİLE'DE "EKREMCİ" KIYIMLAR: BOZKURT YAPANI İŞTEN ÇIKARDILAR



Duruşmada Şile Belediyesi'nde yaşanan "Ekremci kıyımlar" da gündeme geldi.



Özgür Çelik'in yardımcısı Hasan Tozkoparan'ın "İmamoğlu'na küfür ettiler bunları çıkar" diye 3-4 belediye personelinin ismini verdiği, "Bozkurt" işareti yaptığı için bir başka belediye personelinin işine son verilmesini istediği öne sürüldü.



Kabadayı, "Bir gün Hasan Tozkoparan tarafından telefonuma 3-4 tane Şile Belediyesi personelinin isminin yazdığı mesaj geldi. 'Bunlar seçim zamanı Ekrem İmamoğlu'na küfür etti, bunlarla yolumuzu ayırmamız lazım' dedi. Ben bu arkadaşları çağırdım. Bunu onlara söylerken onlar da ağladı ben de ağladım. 'Bana 2 ay müsaade edin ben kendimi toplayayım şu an bir şey yapamıyorum elim kolum bağlı' dedim. Daha sonra yine bir personelin bana bozkurt yapan fotoğraflarını atarak işten çıkarmamı istedi. Direkt aradım başkanı dedim ki, 'Hasan Başkan, ben kalkayım buradan siz oturun. Benim alacağım personele, çıkaracağım personele siz karar verecekseniz ben kalkayım' dedim. Ben bu konudan sonra özellikle bu siyasi aidiyeti gerekçe göstererek bütün il başkanlığıyla olan sürecimi kestim" diye konuştu.



"ÇAĞLAR'A ARABA İÇİN PARA VERDİM" İTİRAFI



Özgür Kabadayı, Mercan Köşk isimli belediye iştirakinin başına getirdiği çocukluk arkadaşı Çağlar Ersoy'un eşine araba alması için para verdiğini mahkeme huzurunda itiraf etti.



Kabadayı, "Çağlar Ersoy Araba için geldi 700 bin lira istedi, ben de o kadar çıkmaz benden dedim. 100 bin lira verdim. Akşam ayarladım ertesi gün aradım, 'Eşinle çocuğunla bize gelirsin yemeğe 100 bin lira ayarladım onu takdim ederim sana' dedim" ifadelerini kullandı.



"EKO-SİSTEM" İTİRAFI: İMAMOĞLU RÜŞVET ALMAK İÇİN KENDİ ADAMLARINI GÖNDERDİ



Öte yandan Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada itirafçı olan Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, soygun çarkını tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

Kaçmaz, il başkanlığına aylık 100 bin TL ödeme yapıldığını, meclis üyelerinin lüks otel faturasının ödenmemesinin ardından kriz çıktığını söyledi. İmamoğlu'nun kendi adamlarını atayarak belediyeyi yönettiğini anlattı.

Kaçmaz ifadesinde, "İmamoğlu her belediyeye kendi ekibini ve adamlarını yollar. Ben bu düzene 'Eko-Sistem' adını vermiştim" dedi.