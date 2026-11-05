Eko-Sistem'in Şile'deki vurgun tarifesi! İmamoğlu ve Özgür Çelik'in adını verdi: Belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirlendi
Şile'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması vurgun itirafları peş peşe geldi. Eski belediye başkanı Özgür Kabadayı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in adını verdi. Seçimden sonra otel köşelerinde sır toplantılar düzenlendiğini anlatan Kabadayı, "Belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirlendi" dedi. Parasal ve rantsal işler için "Ekosistem" adına Özgür Çelik'in yardımcısı Hasan Tozkoparan'ın aracı kılındığı iddia edildi. Kabadayı, Mercan Köşk'ün başına getirdiği Çağlar Ersoy'a da araba için para verdiğini itiraf etti.
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 7. duruşma görüldü.
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanık katıldı.
"BELEDİYELERİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE RAKAM BELİRLENECEK"
CHP'li Kabadayı, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün yerel yönetimlerdeki belediyenin büyüklüğüne göre şekillenen vurgun tarifesini somut örneklerle anlattı.
OTEL KÖŞELERİNDE SIR TOPLANTILAR
Seçimin ardından İmamoğlu ve ekibinin otel köşelerinde gizli toplantılar düzenlediği öğrenilirken, bu toplantıda "Belediyelerdeki Ekrem payı" masaya geldi.
Tutuklu sanık Özgür Kabadayı şu itiraflarda bulundu:
"Seçimden yaklaşık 1-2 ay sonra İstanbul Avrupa yakasından bir otelde CHP'li 26 belediye başkanının katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu ve o zamanın CHP İl Başkanı Özgür Çelik çağırdı. Toplantı öncesinde telefonlarımız özel kalemlere verildi. Ve benim telefonumu da o zaman yanımda bulunan özel kalem Oğuz aldı.
İMAMOĞLU BELEDİYELERİ ADAYLIĞINA FİNANSMAN OLARAK GÖRDÜ
Toplantının konusu partinin kazandığı belediye sayısı, il örgütlerinin masrafları, önümüzdeki kongre, kurultay ya da cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bütçe konuşuldu. 26 ilçe belediye başkanı var orada 25'i zaten geçmiş dönemde ya meclis üyeliği yapmış ya belediye başkanlığı yapmış ya siyasete belli bir yerlere gelmiş. Bir tek ben bu süreçlere yabancı olarak oradaydım. Toplantının bitiminde hatta şu oldu belediyelerle ilgili de il başkan yardımcılarının görevlendirileceği, belediyelerin büyüklüğüne göre rakam belirleneceği, Anadolu yakası için il başkan yardımcısı Hasan Tozkoparan olarak aktarıldı.
Oğuz'un bu ifadelerinden sonra bu konular netleşti. Toplantı sonrasında Ekrem İmamoğlu ile bu konu üzerine görüşmek istedim fakat olayın karmaşıklığı, herkesin gerginliği bu yüzden görüşemedim."
"TALEPLERDEN BUNALDIM. ARTIK TOPLANTILARA KATILMAMAYA BAŞLADIM"
"Toplantıda Hasan Tozkoparan yanıma geldi" diyen Kabadayı, "Şile'de kendisine yakın kişilere ait yapıların iskanıyla ilgili bir menfaat karşılığında partiye istenen tutardan mahsup yapılacağını söyledikten sonra ben toplantıdan çıktım. Çünkü artık taleplerden bunaldım. Artık toplantılara katılmamaya başladım" şeklinde konuştu.
"ADAYLIK DÖNEMİNDE PARA VERMEDİM DİYE ŞİLE'YE AKIN ETTİLER"
Kabadayı'ya göre, İmamoğlu ve ekibi Şile'deki parasal ve rantsal işler için Özgür Çelik'in yardımcısı Hasan Tozkoparan'ı aracı kıldı.
Tozkoparan'ın kendisini ısrarla aradığını söyleyen Özgür Kabadayı, Şile'de bir otelde İBB meclis üyesi kampı yapıldı. Bu kampın parası benden istendi. Bunu da bana ileten Oğuz Kaçmaz. Özgür Çelik'i aradım. Bu konuya itiraz ettim. Orada şöyle bir konuşma oldu. Şile'yi CHP'nin kazanacağını düşünselerdi ben aday olamazdım. İlla ki kendi içlerinden bir tanesi aday olacaktı. Burada herkesin de konuştuğu gibi zaten kazanılacağı düşünülmüyordu. O yüzden de herhangi bir adaylık masrafı ya da adaylık parası böyle bir talepte bulunmadı benden. Ama seçim kazanıldıktan sonra ne oldu? Şile'ye bir akın oldu o zamanki parti tarafından şu andaki CHP'den bahsetmiyorum. Adaylık döneminde para vermemiş olmamın telafi edilmesinin beklendiği yönünde sözler söylendiğini çok iyi hatırlıyorum" dedi.
ŞİLE'DE "EKREMCİ" KIYIMLAR: BOZKURT YAPANI İŞTEN ÇIKARDILAR
Duruşmada Şile Belediyesi'nde yaşanan "Ekremci kıyımlar" da gündeme geldi.
Özgür Çelik'in yardımcısı Hasan Tozkoparan'ın "İmamoğlu'na küfür ettiler bunları çıkar" diye 3-4 belediye personelinin ismini verdiği, "Bozkurt" işareti yaptığı için bir başka belediye personelinin işine son verilmesini istediği öne sürüldü.
Kabadayı, "Bir gün Hasan Tozkoparan tarafından telefonuma 3-4 tane Şile Belediyesi personelinin isminin yazdığı mesaj geldi. 'Bunlar seçim zamanı Ekrem İmamoğlu'na küfür etti, bunlarla yolumuzu ayırmamız lazım' dedi. Ben bu arkadaşları çağırdım. Bunu onlara söylerken onlar da ağladı ben de ağladım. 'Bana 2 ay müsaade edin ben kendimi toplayayım şu an bir şey yapamıyorum elim kolum bağlı' dedim. Daha sonra yine bir personelin bana bozkurt yapan fotoğraflarını atarak işten çıkarmamı istedi. Direkt aradım başkanı dedim ki, 'Hasan Başkan, ben kalkayım buradan siz oturun. Benim alacağım personele, çıkaracağım personele siz karar verecekseniz ben kalkayım' dedim. Ben bu konudan sonra özellikle bu siyasi aidiyeti gerekçe göstererek bütün il başkanlığıyla olan sürecimi kestim" diye konuştu.
"ÇAĞLAR'A ARABA İÇİN PARA VERDİM" İTİRAFI
Özgür Kabadayı, Mercan Köşk isimli belediye iştirakinin başına getirdiği çocukluk arkadaşı Çağlar Ersoy'un eşine araba alması için para verdiğini mahkeme huzurunda itiraf etti.
Kabadayı, "Çağlar Ersoy Araba için geldi 700 bin lira istedi, ben de o kadar çıkmaz benden dedim. 100 bin lira verdim. Akşam ayarladım ertesi gün aradım, 'Eşinle çocuğunla bize gelirsin yemeğe 100 bin lira ayarladım onu takdim ederim sana' dedim" ifadelerini kullandı.
"EKO-SİSTEM" İTİRAFI: İMAMOĞLU RÜŞVET ALMAK İÇİN KENDİ ADAMLARINI GÖNDERDİ
Öte yandan Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada itirafçı olan Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, soygun çarkını tüm çıplaklığıyla deşifre etti.
Kaçmaz, il başkanlığına aylık 100 bin TL ödeme yapıldığını, meclis üyelerinin lüks otel faturasının ödenmemesinin ardından kriz çıktığını söyledi. İmamoğlu'nun kendi adamlarını atayarak belediyeyi yönettiğini anlattı.
Kaçmaz ifadesinde, "İmamoğlu her belediyeye kendi ekibini ve adamlarını yollar. Ben bu düzene 'Eko-Sistem' adını vermiştim" dedi.
HARAÇ TARİFESİ: AYLIK 100 BİN TL NAKİT!
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla, kazanılmamış ilçelerin masraflarının karşılanması amacıyla CHP'li belediyelerden aylık 100 bin lira elden nakit ödeme istendiğini kaydeden Kaçmaz, 2025 Haziran ayında rüşvet fonundan elde edilen 100 bin liralık nakit parayı bizzat Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'dan alarak CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan'a Şile'de elden teslim ettiğini anlattı.
ÇELİK VE TOZKOPARAN BÖYLE TEHDİT ETTİ: PARAYI VERMEZSEN GEREĞİNİ YAPARIZ
Kaçmaz, rüşvetin kesilmesiyle CHP İl Başkanı Çelik'in, Tozkoparan üzerinden Kabadayı'yı "Biz de gereğini yaparız" diyerek tehdit ettiğini anlattı.
"ÇAĞLAR'IN EVİNDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI"
İtirafçı Oğuz Kaçmaz, Özgür Kabadayı'nın seçimden hemen sonra Çağlar Ersoy'un evinde görev dağılımı yaptığını öne sürdü.
VURGUN FESTİVALİ: MİLYONLAR VE LÜKS TELEFONLAR
Rüşvet çarkının en organize ayaklarından biri 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde yaşandı. İfadelere göre; konser ihalesi daha yapılmadan "Koşan Adam" firmasının sahibiyle Kartal'daki ofisinde gizli bir toplantı yapıldı.
Başkan Kabadayı'nın şahsen Sıla'yı, ağabeyinin Melek Mosso'yu, Kaçmaz'ın ise Erdal Erzincan'ı istediği liste üzerinden anlaşıldı.
Kağıt üzerinde başka firmalar teklif vermiş gibi gösterilerek kılıfına uydurulan ihale karşılığında firmadan tam 4.000.000 TL nakit para ile 3 adet iPhone 15 Pro Max cep telefonu istendi.
Ancak vurgun içinde vurgun yapılmıştı. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı'nın itirafına göre, Başkan Özgür Kabadayı rüşvetin miktarını 3 milyon TL olarak biliyordu. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL kopartarak aradaki 1 milyon TL'yi başkandan gizli şekilde kendi aralarında (500'er bin TL) paylaştı. Paralar, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındı.