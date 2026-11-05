İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi, İsrail gizli servisine (İÇOM) çalışarak Filistinli aktivistleri ve Türk vatandaşlarını takip eden casus Serkan Çiçek'in bağlantılarına yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi.Geçtiğimiz nisan ayında gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Emniyet teşkilatı, kendi bünyesine sızan ve yetkisiz sorgulamalarla casusa veri aktaran çürük elmaları tek tek tespit ederek yakaladı.

Yapılan incelemeler, telefon kayıtları ve ifadelere göre Serkan Çiçek'in izinsiz bilgi toplamak ve takip yaptırmak amacıyla 1'i başkomiser, 2'si eski polis ve 9'u aktif görevde memur olmak üzere toplam 11 polisle temas kurduğu anlaşıldı. 2023 ve 2024 yıllarında Çiçek'e bilgi sızdırdığı belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Filistinli aktivistleri ve Türk vatandaşlarını takip ettiği belirtilen Serkan Çiçek'in emniyet içindeki bağlantılarına yönelik ikinci dalga operasyonun detaylarına ulaşıldı.

VATANDAŞLAR HEDEFTEYDİ

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, İsrail gizli servisinden Faysal Al-Rashid'in talimatıyla Filistin asıllı Türk vatandaşı A.A. adım adım takip edilerek evinin etrafında keşif yapıldı. Şahin K. adlı polis memuru ise mesai saatleri dışında bir kuyumcuyu 14 saat boyunca izlediğini kabul etti. Memurların vatandaşların T.C. kimlik numaraları, adresleri, otel ve suç kayıtlarını WhatsApp üzerinden gönderdiği belirlendi. Kırmızı çakarlı Golf marka araç ve tabancayla dolaşan Çiçek'in, kendisini "Serkan İpek" adıyla gizli ajan ve zengin iş insanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Oltalama yöntemiyle güven kazandığı polis memurlarına su arıtma ve gıda işi kurma vaadiyle 1,2 milyon ile 3 milyon TL arasında kredi çektiren Çiçek, borçları ödemeyerek memurları mağdur etti.