Eskişehir'de Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyon, yemek, ikram ve promosyon alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davanın ilk duruşması, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarının da yer aldığı dosyada, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sahte veya yanıltıcı teklif mektupları kullanıldığı ve belediye kaynaklarından paravan şirketlere milyonlarca lira aktarıldığı iddialarına yönelik duruşmada ifade veren organizasyon şirketi sahibi D.A., belediye yetkililerinin dışarıdan temin edilen yemek ve hizmetleri kendi işletmesi üzerinden yapılmış gibi gösterdiğini, fatura tutarlarının kendisine söylendiğini ve hesabına yatırılan paraların büyük bölümünü elden teslim etmeye zorlandığını ifade etti. D.A., "Hesabıma aktarılan parayı en geç bir saat içinde bankadan çekip kendilerine elden teslim ediyordum" sözleriyle sistemin nasıl işlediğini anlatırken, taleplere karşı çıktığında tehdit edildiğini ve sonunda işletmesini kaybettiğini öne sürdü.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan (Foto: Takvim Foto Arşivi)



"HESABIMA AKTARILAN PARAYI KENDİLERİNE TESLİM EDİYORDUM" Duruşmada adli kontrol altında yargılanan organizasyon şirketi sahibi D.A., belediyenin düzenlediği etkinliklerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk yıllarda organizasyonların sözleşmelere uygun şekilde yürütüldüğünü ancak zamanla sistemin değiştiğini öne süren D.A., dışarıdan getirilen yemeklerin kendi işletmesinde hazırlanmış gibi gösterilmesinin istendiğini anlattı. Fatura tutarlarının da kendisi dışında belirlendiğini savunan D.A., şu ifadeleri kullandı: "Bir süreçte tüm organizasyonlar, sözleşmede de belirtildiği gibi ilk yıllarda sorunsuz bir şekilde rutininde devam ediyordu. Her yemek Tepebaşı Belediyesi'nden gelip servis ediliyordu. Fakat yıllar geçtikçe bu düzen değişti; dışarıdan getirilen yemeklerin benim organizasyonum bünyesinde yapılmış gibi gösterilmesi istendi. Bu talep Seyit isimli şahıs tarafından iletildi. Faturaların tutarlarına kadar her şeyi kendileri belirliyordu. Normal şartlarda dışarıda 400 bin TL giderim varsa 500 bin TL fatura keser, 100 bin TL kâr elde ederim. Ancak belediye işlerinde yemeği ve diğer tüm kalemleri kendileri karşıladığı için benim fiili masrafım yaklaşık 35 bin TL civarında kalıyordu. Ben yine 100 bin TL alıyorsam, arta kalan yaklaşık 400 bin TL'yi Seyit'in talimatıyla belirli adreslere elden götürmemi ya da işaret edilen hesaplara aktarmamı istiyorlardı. Hesabıma aktarılan parayı en geç bir saat içinde bankadan çekip kendilerine elden teslim ediyordum."