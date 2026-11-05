Tepebaşı Belediyesi'nde fatura tezgahı! Düğün salonu sahibi ifşa etti: 15 yıldır baskı ve tehdit altındayım
Eskişehir'de Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi'nin doğrudan temin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Organizasyon şirketi sahibi D.A., belediye üzerinden yürütülen işlerde faturaların şişirildiğini, hesabına yatırılan paraları bir saat içinde çekerek kendisine belirtilen kişilere teslim ettiğini öne sürdü. Tehdit ve baskı altında tutulduğunu belirten D.A., "Yaklaşık 15 yıldır bu süreci baskı ve tehdit altında sürdürmek zorunda kaldım" dedi. Sanıkların suçlamaları reddettiği davada 5 kişi tahliye edilirken, 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Eskişehir'de Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyon, yemek, ikram ve promosyon alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davanın ilk duruşması, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarının da yer aldığı dosyada, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda sahte veya yanıltıcı teklif mektupları kullanıldığı ve belediye kaynaklarından paravan şirketlere milyonlarca lira aktarıldığı iddialarına yönelik duruşmada ifade veren organizasyon şirketi sahibi D.A., belediye yetkililerinin dışarıdan temin edilen yemek ve hizmetleri kendi işletmesi üzerinden yapılmış gibi gösterdiğini, fatura tutarlarının kendisine söylendiğini ve hesabına yatırılan paraların büyük bölümünü elden teslim etmeye zorlandığını ifade etti.
D.A., "Hesabıma aktarılan parayı en geç bir saat içinde bankadan çekip kendilerine elden teslim ediyordum" sözleriyle sistemin nasıl işlediğini anlatırken, taleplere karşı çıktığında tehdit edildiğini ve sonunda işletmesini kaybettiğini öne sürdü.
"HESABIMA AKTARILAN PARAYI KENDİLERİNE TESLİM EDİYORDUM"
Duruşmada adli kontrol altında yargılanan organizasyon şirketi sahibi D.A., belediyenin düzenlediği etkinliklerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk yıllarda organizasyonların sözleşmelere uygun şekilde yürütüldüğünü ancak zamanla sistemin değiştiğini öne süren D.A., dışarıdan getirilen yemeklerin kendi işletmesinde hazırlanmış gibi gösterilmesinin istendiğini anlattı.
Fatura tutarlarının da kendisi dışında belirlendiğini savunan D.A., şu ifadeleri kullandı:
"Bir süreçte tüm organizasyonlar, sözleşmede de belirtildiği gibi ilk yıllarda sorunsuz bir şekilde rutininde devam ediyordu. Her yemek Tepebaşı Belediyesi'nden gelip servis ediliyordu. Fakat yıllar geçtikçe bu düzen değişti; dışarıdan getirilen yemeklerin benim organizasyonum bünyesinde yapılmış gibi gösterilmesi istendi. Bu talep Seyit isimli şahıs tarafından iletildi. Faturaların tutarlarına kadar her şeyi kendileri belirliyordu. Normal şartlarda dışarıda 400 bin TL giderim varsa 500 bin TL fatura keser, 100 bin TL kâr elde ederim. Ancak belediye işlerinde yemeği ve diğer tüm kalemleri kendileri karşıladığı için benim fiili masrafım yaklaşık 35 bin TL civarında kalıyordu. Ben yine 100 bin TL alıyorsam, arta kalan yaklaşık 400 bin TL'yi Seyit'in talimatıyla belirli adreslere elden götürmemi ya da işaret edilen hesaplara aktarmamı istiyorlardı. Hesabıma aktarılan parayı en geç bir saat içinde bankadan çekip kendilerine elden teslim ediyordum."
"YAKLAŞIK 15 YILDIR BU SÜRECİ BASKI VE TEHDİT ALTINDA SÜRDÜRMEK ZORUNDA KALDIM"
İşini kaybetmemek için kendisinden istenilenleri yerine getirdiğini öne süren D.A., taleplere karşı çıktığında tehdit edildiğini iddia etti.
Zamanla fatura tutarlarının yükseldiğini, şirketine yansıyan vergi yükümlülüklerini de kendisinin karşılamak zorunda kaldığını belirten D.A., yaşananlar nedeniyle evine icra geldiğini söyledi.
D.A., mahkemedeki savunmasında şunları anlattı: "Dediklerini yapmadığım takdirde beni açıkça tehdit ediyorlardı. Bu çarkın içine zorla sokuldum. Zamanla fatura tutarları çok yükseldi. 'Ben yanlış bir şey yapmıyorum' dediğimde ise, 'Eğer dediklerimizi yapmazsan bu salonları sana başkanın mı verdiğini sanıyorsun? Ben veriyorum' diyerek üzerimde baskı kurdular. Son dönemlerde artık kendi cebimden harcama yapar hale gelmiştim. Şirketime yansıyan KDV tutarlarını dahi benden tahsil ediyorlardı; bu süreçte evime icra geldi. Seyit'e bu durumu belediye başkanına bizzat aktaracağımı ilettiğimde, birikmiş KDV borçlarımın yalnızca bir kısmını kapattı. Ardından taleplerini yerine getirmeyi reddettiğimde, daha önce tehdit ettiği üzere salonu elimden aldı. Yaklaşık 15 yıldır bu süreci baskı ve tehdit altında sürdürmek zorunda kaldım."
"HİÇ GERÇEKLEŞMEYEN ORGANİZASYONLAR İÇİN FATURA İMZALATMAYA ÇALIŞTILAR"
D.A., yalnızca kendi işletmesindeki organizasyonlarda değil, başka etkinliklerde de usulsüz işlemler yapılmasının istendiğini ileri sürdü.
İşletmesinde düzenlenmediğini belirttiği organizasyonlara ait fotoğrafların kendisine gönderildiğini savunan D.A., bu etkinlikler için fatura ve teslim tutanakları imzalamasının talep edildiğini söyledi.
Banka dekontları, faturalar ve WhatsApp yazışmalarının mevcut olduğunu belirten D.A., şu ifadeleri kullandı: "Sürece dair WhatsApp yazışmaları, tüm banka dekontları ve kesilen faturalar mevcuttur. Özellikle 2016-2017 yıllarından sonra usulsüz aktarılan rakamlar katlanarak arttı. Ekmeğimden olmamak, işimi kaybetmemek adına maddi zarara uğramama ve sistematik mobbinge maruz kalmama rağmen uzun süre sessiz kaldım. Ayrıca kendi salonumda hiç gerçekleşmemiş organizasyonlara ait fotoğrafları bana gönderip fatura ve teslim tutanaklarını imzalatmak istediler; işletmemde yapılmadığı gerekçesiyle bu evrakları imzalamayı reddettim. Organizasyonlara dışarıdan personel getiriyor, bu çalışanların sigorta girişlerini ise benim şirketim üzerinden göstermemi dayatıyorlardı."
MASAK RAPORLARI DOSYADA: MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tepebaşı Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli hizmet alımları incelemeye alındı.
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan organizasyon, yemek, ikram ve promosyon alımlarında teknik şartnamelerin hazırlanmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı belirtildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi.
İncelemelerde, belediye kaynaklarından paravan olduğu değerlendirilen şirketlere aktarılan milyonlarca liranın kısa süre içinde nakit çekimler, kişisel banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında sanıklar hakkında 'zimmet' ve 'suça iştirak' suçlamaları yöneltildi.
SANIK AVUKATINDAN SUÇLAMALARA İTİRAZ
Davada sanık olarak yargılanan D.G.'nin avukatı, müvekkilinin olayların yaşandığı dönemde yönetici konumunda bulunmadığını savundu.
Müvekkilinin olay tarihinden yalnızca iki ay önce yöneticiliğe getirildiğini belirten avukat, daha önce işçi statüsünde çalıştığını ve zimmet suçundan sorumlu tutulamayacağını ileri sürdü.
Avukat, 175 bin liralık zararı gidereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şimdi iddianamede ısrarla müvekkilimizin yönetici olduğu, yönetici olmasından kaynaklı zimmet fiiline müşterek fail olarak katıldığını iddia edip, savcımız beyan ediyor. Olay tarihinden iki ay önce müvekkilim yönetici olmuş, memuriyetle alakası yok. Mevcut suç tarihlerinde müvekkilimiz işçi statüsünde, zimmet suçu kapsamında olamaz. Anlatmadan önce 175 bin liralık zararı gidereceğimizi bildireyim. Ö.E. ile müvekkilim nişanlı. Yıllardır süren bir ilişkileri var. Kendisinin başkaca hiçbir kişiyle alakası yok. Sosyal medyada çıkan asılsız ve rezil haberler sebebiyle CHP'li belediyelerin yaptığı fiillerle bir arada anıldığı için müvekkilimiz tutuklandı. Başkaca hiçbir bu kapsamda beyan yok."
"CHP BELEDİYELERİNE YÖNELİK OPERASYONLARDAN ETKİLENDİ"
Mahkemede sanık sıfatıyla ifade veren Ö.E. de hakkındaki suçlamaları reddetti.
Banka hesaplarından çektiği paraların kendi gelirleri olduğunu savunan Ö.E., iddiaları gündeme getiren kişinin ihaleyi kaybettikten sonra kendilerine yönelik suçlamalarda bulunduğunu ileri sürdü.
Ö.E., savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Nakit olarak çektiğim paralar kendi gelirim. Yıllardır kirada olan bir yerimiz vardı, bahse konu şahıs oranın kiracısıydı. Zaten 2025'in sonlarında 'vergi borcum var' falan diye gelmeye başladı. Bizim arkadaşlarıma 'Ben yandım, siz de yanın' diye mail attı. Onun yüzünden buradayız. Vergi borcu kısmı şu şekilde: '1 milyon 800 bin ödendi' dedi ama öyle bir şey yok. İhaleyi kaybettiği için ve son zamanlarda CHP belediyelerine karşı yapılan operasyonlardan etkilenip böyle bir şey yaptı sanırım. 2024 yılında belediye bütçesinden karşılayacağımız bazı etkinlikler vardı, 740 bin lira tarzı bir şeydi. Kendisi ile muhatabım olmasın diye vergi dairesine ödedim. Makamım gereği beni çok kişi aradı; başkanın beni aradığını, malzemeyi teslim ettiğini söylüyorlar. Sonuç olarak 6 aydır tutukluyuz. Arkadaşlarımdan özür dilerim; ben para gönderdiğim için çoğu kişi burada. Reşit olmayan bir kızım var. Gönderdiğim paralar benim kendi şahsi alışverişlerimle ilgili olan paralardır."
"ŞAHIS İHALEYİ KAYBETTİ VE BU İFTİRALAR BAŞLADI"
Duruşmada savunma yapan sanık S.Y. de organizasyon şirketi sahibi D.A.'nın iddialarını kabul etmedi.
Belediyede amir olarak görev yaptığı dönemde kanunsuz herhangi bir talimat vermediğini savunan S.Y., 1 Aralık 2023 tarihinde memurluktan istifa ettiğini belirtti.
S.Y., belediyenin düğün salonu kiralama ihalesini iptal ederek hizmeti kendi bünyesine almasının ardından suçlamaların gündeme geldiğini ileri sürdü.
S.Y., şu ifadeleri kullandı: "İfade edilen şeyleri kesinlikle kabul etmiyorum; tamamı asılsız iddialardan ibarettir, hiçbir tanesi delil değildir. Mülkiye başmüfettişinin raporunda sadece 2-3 tane eksik evrak olduğu söyleniyor, Sayıştay raporu da aynısını söylüyor. 1 Aralık 2023 tarihinde memurluktan istifa ettim; 187 ve 197. eylemden itibaren yönetimde zaten yokum. Tepebaşı Belediyesi'nde amir olduğum için arkadaşlara elbette talimatları ben vereceğim, ama kanunsuz bir talimat vermedim; arkadaşlar da 'Biz böyle bir talimat almadık' diyorlar. Dosyada 17 arkadaşımızın imzası var, gelip ifade vermeye gelen 7 kişiyiz; bu arkadaşlar sadece benim verdiğim işleri yaptıkları için buradalar. Düğün salonu veya etkinlik alanı seçilirken 1000 kişinin üstünde kapasiteye bakarız; Eskişehir halkı da bilir, 1000 kişilik salondan aşağı kolay kolay etkinlik yapmayız. Bu bölgeyi seçmemizdeki sebep ise çevresindeki Sütlüce, Yeşiltepe, Şirintepe ve Esentepe mahallelerine eşit mesafede ve en fazla 25-30 dakika yürüme mesafesinde olmasıdır. Belediyemiz İştirakler Müdürlüğü kurup düğün salonu kiralama ihalesini iptal edip bünyesine alınca, şahıs ihaleyi kaybetti ve bu iftiralar başladı."
MASAK RAPORUNDAKİ PARA HAREKETLERİNE İLİŞKİN SAVUNMA
Sanık S.Y., MASAK raporunda yer alan banka hesap hareketleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Hesabındaki para hareketlerinin aile içi işlemlerden kaynaklandığını savunan S.Y., 2016 yılında kız kardeşine ait aracın satışından elde edilen paranın oğlunun işine sermaye olarak aktarıldığını ileri sürdü.
S.Y., savunmasını şöyle sürdürdü: "MASAK raporunda 2024 yılında hesabımda hareket olduğu söyleniyor; ben emekli olmuşum, maaş gelmiyor, başka hiçbir şey yok. Bahsedilen 300 küsur bin liralık para konusu ise 2016 yılında kız kardeşimin Honda CR-V marka engelli plakalı aracının satış parasıdır; çocuğum yeni iş kurarken kardeşimin rızasıyla oğluma sermaye olarak aktarılmıştır. 17 yılda 1 milyon 800 bin lira para kazanmışım; şu an 3 tane icram var, maaşıma icralar geliyor, 1996 yılında aldığım bir evim ve Samanpazarı'nda 100 bin liralık bir yerim dışında hiçbir mal varlığım yok. Oğlum Batıkent'te bir kafe açarak ticaret yaptı, hafta sonları ben de gidip yardım ettim. BAZ kayıtlarına gelince; ben Batıkent Mahallesi'nde oturuyorum. Karşı tarafımda Filiz, diğer tarafımda Dinar, 100 metre altımda da Özgür oturuyor; evlerimiz ve iş yerlerimiz aynı bölgede olduğu için aynı yerde BAZ vermemiz çok normaldir. Huzurunuzda arkadaşlarımdan özür diliyorum; benim yüzümden, benim yanımda durdukları için buradalar. Aleyhimde olan hiçbir beyanı kabul etmiyor, öncelikle beraatimi, aksi takdirde tahliyemi talep ediyorum."
MAHKEMEDEN ARA KARAR: 5 SANIĞA TAHLİYE
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıkların savunmalarının ardından ara karar açıklandı.
Mahkeme, tutuklu sanıklardan S.U., C.T., F.B.A., F.T. ve C.A.A.'nın tahliyesine karar verdi.
D.G., S.Y., T.M.Y., Ö.E., Ö.E., T.G. ve E.C.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Öte yandan daha önce tahliye edilen M.Ç.'nin yeniden tutuklanarak yargılanmasına karar verildi.
Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki doğrudan temin ihalelerinde kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin davada yargılama devam ediyor.